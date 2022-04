Letzter Landwirt in Lützerath am Tagebau verkauft an RWE

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

ERKELENZ (dpa-AFX) - Der letzte Landwirt in dem Ort Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler hat seinen Hof und die damit direkt verbundenen Flächen an den Betreiber des Tagebaus RWE verkauft. Das bestätigte seine Anwältin am Montag. Vor einer Woche hatte das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, dass RWE das Grundstück abbaggern darf./uho/DP/jha