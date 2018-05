Letzter Härtetest vor der FIFA WM 2018: Sky Sport News HD zeigt internationale Testspiele live im Free-TV

Unterföhring (ots) -- Sky Sport News HD zeigt kurz vor Beginn der FIFA WM 2018 inRussland drei internationale Testspiele live und frei empfangbar aufSky Sport News HD, im Livestream des Senders auf skysport.de und inder Sky Sport App- Sky zeigt die letzten beiden Tests des deutschen GruppengegnersSchweden gegen Dänemark (2.6.) und Peru (9.6.) live- Die Generalprobe von Gastgeber Russland gegen die Türkei (5.6.)ebenfalls live und für jedermann frei empfangbar- Exklusiv für Sky Kunden mit Sky Q bzw. dem Sky+ Pro Receiver: 25Spiele der FIFA WM 2018 live in Ultra HD, täglich das Topspiel desTagesGut zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der FIFA WM 2018 geht auchSky Sport News HD die heiße Phase. Bereits seit einer Woche berichtendie Sky Reporter Uli Köhler und Marc Behrenbeck täglich aus demTrainingslager in Südtirol über alles Wissenswerte rund um diedeutsche Nationalmannschaft. Auch während des Turniers werden diebeiden dem Team von Bundestrainer Joachim Löw auf Schritt und Trittfolgen und sind im deutschen Lager, in den Pressekonferenzen und amSpielort immer mit dabei.Während der FIFA WM können Sky Kunden mit dem neuen Sky Q bzw. demSky+ Pro Receiver 25 Partien live und in Ultra HD erleben. Ab demEröffnungsspiel am 14. Juni überträgt Sky Sport UHD jeweils dasTopspiel des Tages in vierfach höherer Auflösung als bei HD, unteranderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.Bevor es in Russland ernst wird, rollt auf Sky Sport News HDbereits ab diesem Wochenende der Ball. Insgesamt drei internationaleTestspiele für die WM in Russland wird der24-Stunden-Sportnachrichtensender live übertragen. Fans können sichunter anderem einen guten Eindruck vom deutschen GruppengegnerSchweden verschaffen. Sky Sport News HD überträgt die beiden letztenTests der schwedischen Nationalmannschaft vor dem Turnier. Gegnersind dann zwei Mannschaften, die es in Gruppe C mit Frankreich, mitAustralien und miteinander zu tun bekommen. Am Samstag, 2. Junitrifft Schweden in Stockholm auf Dänemark, am Samstag darauf (9.Juni) in Göteborg auf Peru.Dazwischen überträgt Sky Sport News HD am Dienstag, 5. Juni auchdie Generalprobe von Gastgeber Russland live. Neun Tage vor demWM-Eröffnungsspiel trifft die russische Mannschaft imLuschniki-Stadion auf die Türkei.Die Testspiele zur FIFA WM 2018 live auf Sky Sport News HD:Samstag, 2. Juni, 19.40 Uhr: Schweden - DänemarkDienstag, 5. Juni, 17.55 Uhr: Russland - TürkeiSamstag, 9. Juni, 19.10 Uhr: Schweden - PeruEmpfangsdetails zu Sky Sport News HDSeit dem 1. Dezember 2016 ist Sky Sport News HD im Free-TV unddamit für alle Sportfans in Deutschland und Österreich freiempfangbar. Darüber hinaus steht auf dem Sky Sportportal skysport.deund in der Sky Sport App auch ein frei empfangbarer Livestream desSenders zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum Empfang von SkySport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Die FIFA WM 2018 bei Sky in Ultra HDSky Deutschland hat sich die exklusivenUltra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018[TM] inRussland gesichert und wird an allen Turniertagen jeweils dasTopspiel des Tages live in Ultra HD übertragen.Das Live-Angebot von Sky umfasst unter anderem alle Spiele derdeutschen Nationalmannschaft und weitere ausgewählte Topspiele desTages, darunter auch vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beideHalbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juli 2018.Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängigvon den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschlandfreigeschaltet sein, die Sky Q bzw. den Sky+ Pro Receiver nutzen.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell