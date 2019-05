"Letzter Ausweg Pfandleihhaus" in der "ZDF.reportage" (FOTO)

Mainz (ots) -Ein Pfand und ein gültiger Ausweis genügen, um im Leihhaus Bargeldzu erhalten. Was nicht wieder ausgelöst werden kann, wirdversteigert. Die "ZDF.reportage: Letzter Ausweg Pfandleihhaus - Wenndas Geld knapp wird" schaut hinter die Kulissen desPfandleihhausgeschäfts: am Sonntag, 2. Juni 2019, 18.00 Uhr, im ZDFund bereits ab Donnerstag, 30. Mai 2019, 8.00 Uhr, in derZDFmediathek.Für Pfandleiher ist die Geldnot fremder Menschen ein sicheresGeschäft: Die Nöte des einen sichern das Auskommen des anderen.Fachwissen und eine gute Menschenkenntnis sind für den Beruf desPfandleihers eine wichtige Voraussetzung. Im Leihhaus Werdier gibt esseit Anfang des 20. Jahrhunderts Darlehen beziehungsweise Kreditgegen Pfand. Mit einer jährlichen Kreditgewährung von rund 30Millionen Euro gehört es zu den größten und leistungsstärksten derüber 100 Pfandkreditbetriebe in Deutschland.Doch wie funktioniert das Geschäftsmodell eigentlich? Und warumkommen immer mehr Menschen ins Leihhaus und versetzen dort zum Teilwertvolle Erbstücke? Mittlerweile wird nicht nur Schmuck, der Laptopoder die Playstation der Kinder beliehen, auch das eigene Auto wirdkurzzeitig weggegeben, wenn ein finanzieller Engpass droht. "DieGoldjungs" in Schleswig-Holstein haben sich unter anderem auf dieBeleihung von Fahrzeugen spezialisiert. Bei ihnen steht auch schonmal ein Landwirt in der Tür, der seinen Traktor beleihen möchte, oderein Unternehmer, der kurzfristig den Firmenwagen eintauschen will.Bis zu vier Monate haben die Kundinnen und Kunden im LeihhausZeit, um das Pfand wieder auszulösen. Mehrmals im Jahr finden großeöffentliche Auktionen statt - ein fester Termin im Kalender vielerHändler und Schnäppchenjäger. Dann zeigt sich, ob die Pfandleiher dieWertgegenstände richtig taxiert haben.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/Sendungsseite: https://reportage.zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell