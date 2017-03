Letzter Aufruf: Jetzt fürs SWR4 Blechduell bewerben / Die Anmeldefrist für den Wettbewerb von SWR4 Baden-Württemberg endet am 12. März (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Jetzt aber schnell: Die Suche nach den besten Blasmusikern desLandes ist bereits in vollem Gange. Alle Blas- und Brassbands, diebeim dritten SWR4 Blechduell dabei sein wollen, haben noch bisSonntag, 12. März, Zeit. Dann endet die Bewerbungsfrist. Es gilt, dasMotto des Wettbewerbs "Blasmusik mal anders" so mitreißend wiemöglich umzusetzen. Die Vorentscheide und das Finale finden im Junistatt. Die Gewinner treten am 1. Juli 2017 beim Musikfestival"Woodstock der Blasmusik" in Österreich auf.Bewerben ganz einfach im InternetAlle Blechblas-Bands aus Baden-Württemberg, die aus mindestenszwei und maximal 30 Musikern bestehen, können sich online unterSWR4.de/Blechduell bewerben. Voraussetzungen für eine Teilnahme sindeine schriftliche Vorstellung der Band mit Foto und ein Hörbeispiel.Das Mindestalter der Musiker ist 16 Jahre. Blechblasinstrumentesollten in der Band dominieren, aber andere Begleitinstrumente undGesang sind zugelassen.In drei Schritten aufs SiegertreppchenZunächst beurteilt eine Fachjury die eingereichten Hörproben. Werüberzeugt, tritt in einem von vier Vorentscheiden auf: am 16.6. inBad Mergentheim, am 17.6. in Wangen im Allgäu, am 23.6. in Weinheimoder am 24.6. in Lenzkirch. Dort wählen dann Jury und Publikum perTED, Online und per SMS die Bands, die im Finale gegeneinanderantreten. Zusätzlich bekommen zwei Zweitplatzierte eine Wildcard fürdie Endausscheidung in Dormettingen am 30. Juni.Die Sieger fahren zum Woodstock der BlasmusikFür die Sieger des SWR4 Blechduells geht es gleich weiter zum"Woodstock der Blasmusik" und zu ihrem großen Auftritt am 1. Juli2017 auf der Hauptbühne. Zehntausende besuchen jedes Jahr dasbekannte Blechblasfestival in Ort im Innkreis (Österreich).Pressekontakt:Marion Erös,Telefon 0711/929-14296,marion.eroes@SWR.de.Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell