München, Deutschland (ots) -Die "Schlechtesten Filme aller Zeiten" feierten ihre 100. Folgelive on Stage im Berliner Tempodrom und heute Abend exklusiv auf TELE5. Mit dem Päter und dem Olli und einem Publikum, das uns dieKinnlade herunterfallen ließ - wir finden, euch gehört einGrimmepreis verliehen!Ein Programmtipp, der von Herzen kommt. Ein Programmtipp, der von2570 Herzen kommt - um genau zu sein.Denn, vermutlich sprechen wir stellvertretend für 2.500SchleFaZ-Fans aus dem Berliner Tempodrom, für 65 Mitarbeiter von TELE5, für ein Dreamteam in Produktion und Regie, für einen Peter Rütten,für einen Oliver Kalkofe und nicht zuletzt auch für unserenSenderchef Kai Blasberg.Wenn wir Presse-Piefkes sagen: "Wer auf diesem popeligen Planetenheute Abend um 22.05 Uhr nicht humorbedürftig und partyfreudig miteinem halben Glas Bier in der Hand auf TELE 5 umzappt... um "SchleFaZ100 - Das Jubiläumsevent" zu sehen... dem ist echt nicht mehr zuhelfen. Denn: Wer das nicht guckt, hat nicht gel(i)ebt!Und weil das so ist und wir wissen wie sehr unserSchleFaZ-Publikum liebt und lebt, nominieren wir EUCH. JA, genau EUCHfür den GrimmepreisDas Triumvirat der schlechten Unterhaltungskomik bestehend ausKalkofe, Rütten und Blasberg stimmt an:Päter: "Uhhhhhhh"Olli: "Ahhhhhhh"Päter: "Guck Dich mal um hier..."Olli: "1000 Dank an Euch alle!"Päter: "Ihr wart großartig!"Olli: "Das war einer der geilsten Abende unseres Lebens, wenn nichtder Ober-Mega-Super-Geilste! Danke an Euch!"Päter: "Das machen wir jetzt jeden Freitag im Tempodrom!"Olli: "Ihr seid großartig, Dankeschön, wir lieben Euch! Ich liebePeter!"Päter: "Ich liebe Dich, Olli! Olli: "Und jetzt wird gefeiert!"Päter: "Ta ta ta ta taaaaaa"Kai: "Hey Leude, nur mit Euch ist das alles SchleFaZ."War das ein emotionaler Vorgeschmack? Ja, das war einhoch-emotionaler Vorgeschmack. Also unbedingt einschalten. SchleFaZ100. Ab 22.05 Uhr. Mehr geht nicht.Auf TELE 5."SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eineProduktion von KALK TV und fairworks (www.fairworks.de) im Auftragvon TELE 5.