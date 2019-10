Letzte Meile: Warum Falträder die besseren E-Scooter sind

Freiburg (ots) - Das nachhaltigste Fahrzeug für die letzten Kilometer vomBahnhof bis zum Arbeitsplatz, von der Bushaltestelle zur Uni oder ins Theater?Nein, das ist nicht der E-Scooter, sondern das Faltrad. Damit kommenPendlerinnen und Pendler schnell, unkompliziert und umweltfreundlich an ihrZiel. So ein Bike kann man in wenigen Sekunden falten und kostenlos in Bus,U-Bahn und im Zug mitnehmen. Ist das die große Lösung auf kleinen Rädern für dieintermodale Mobilität?Gut möglich, denn flotte Falträder sind für Pendler in verstopften Innenstädtenideal: Sie lassen sich schwuppdiwupp auf das Maß eines kleinen Rollkoffersreduzieren und am Ziel wieder zu ihrer wahren Größe entfalten. Sie schließenganz lässig Mobilitätslücken in der City und sind unübertroffen schnell für dieletzte Meile (oder mehr)! Mit den zweirädrigen Verwandlungskünstlern klappt dieFahrt zwischen S-Bahn-Station und Arbeitsplatz, zwischen Busbahnhof und Wohnungreibungslos. Und bei der (Dienst)Reise - ob im Flugzeug oder im ICE - ist dasFahrrad immer dabei. Falt&ride statt park&ride. Und das Beste: Man muss nochnicht einmal ein extra Fahrradticket lösen. Doch trotz dieser vielen Vorteilesind Falträder noch echte Hingucker auf den Straßen und im öffentlichenNahverkehr. Woran das liegt?Als das Klapprad noch klapperteVielleicht an ihrem angestaubten Image: In den 1960er und 1970er Jahren hattenKlappräder - die entfernten und im Wortsinne klapprigen Verwandten der heutigenFalträder - zwar einen Marktanteil von unglaublichen 35 Prozent. Aber dasZusammenfalten des Gelenks am Rahmen war mühsam, der Preis des Fahrrads zwarklein, die Qualität aber entsprechend schlecht. In den letzten Jahren hat sichherumgesprochen, wie genial die Klappräder 2.0 sind, um sie mit Auto, ÖPNV, Zugund sogar Flugzeug zu kombinieren. Das schlägt sich bereits in den Zahlennieder, auch wenn Falträder sich (noch) in einer Nische bewegen. "DerVerkaufsanteil von Falträdern liegt bei circa einem Prozent. Doch es ist einesteigende Nachfrage zu verzeichnen", sagt David Eisenberger vomZweirad-Industrieverband (ZIV).Spaß mit Fahrrad-OrigamiModerne Falträder, die es auch in elektrischen Varianten gibt, haben nichts odernur wenig mit ihren Vorgängern zu tun: Sie sind leicht, stabil und lassen sichfast so sportlich fahren wie ein normales Rad, denn dank der guten Übersetzungerreicht man trotz kleiner Räder erstaunliche Geschwindigkeiten. Allerdings: FürBergetappen, holprige Forstwege oder Kopfsteinpflaster eignen sich dieseVerwandlungskünstler natürlich trotzdem nicht. Dafür ist das Zusammenlegen undAuseinanderfalten ein bisschen wie Origami: Es macht großen Spaß! Außerdem gehtes mit ein wenig Übung blitzschnell.Das Faltrad - fährt auch als DienstradFaltrad ist aber nicht gleich Faltrad. Es gibt etwa ein Dutzend Hersteller vonqualitativ hochwertigen Hightech-Falträdern, mit und ohne elektrischen Antrieb.Wer sich eines zulegen möchte, sollte vorab ausgiebig Probefahren und -faltenund überlegen, welche Faktoren - Faltmaß, Faltzeit, Fahrdynamik, Gewicht undPreis - für die eigenen Bedürfnisse am wichtigsten sind. Die hochwertigeQualität, die moderne Faltmechanik und das durchdachte Design hat natürlichseinen Preis: Markenmodelle ohne Motor gibt es ab etwa 1.000 Euro, mitElektroantrieb gibt es Falträder ab etwa 2.000 Euro. Das Traum-(E)Faltrad könnenArbeitnehmer auch über ihre Firma beziehen, sofern diese mit einem Anbieter fürDienstradleasing wie JobRad kooperiert. Dank neuer steuerlicher Förderung (0,5%-Regel) sparen Arbeitnehmer im Vergleich zum herkömmlichen Kauf bis zu 40Prozent. Wenn der Arbeitgeber das Rad zusätzlich zum Gehalt zur Verfügungstellt, ist ein Falt-Bike sogar komplett steuerfrei. Nutzen kann man dasDienst-Faltrad jederzeit, nicht nur für den Weg zur Arbeit, sondern auch in derFreizeit und im Urlaub.Über JobRad®Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr alszehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRadmit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral dieDienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchensich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus - alle Hersteller und Markensind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es demMitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter dasFahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichenFörderung (neue 0,5 %-Regel) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu40 Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogarkosten- und steuerfrei. Über 15.000 Arbeitgeber mit mehr als zwei MillionenBeschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits aufJobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fithält und die Umwelt schützt.