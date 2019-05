Letzte Fahrt einer Stil-Ikone / Wuppertal verabschiedet Schwebebahn Typ GTW 72 (FOTO)

Wuppertal (ots) -Wuppertal verabschiedet sich von einer deutschen Stilikone der70er Jahre, der Schwebebahn Typ GTW 72. Am Tag der Europawahl, dem26. Mai, geht die Schwebebahn um 15 Uhr auf ihre Abschiedsrunde vomSchwebebahnhof Vohwinkel nach Oberbarmen und Retour.Das erste von 28 Fahrzeugen der orange-blauen Schwebebahnflottewurde 1972 vom späteren Bundespräsidenten Johannes Rau in Betriebgenommen. In 47 Jahren Dienstzeit beförderte die GTW 72-Flotte über860 Millionen Fahrgäste und legte dabei eine Strecke von 79 MillionenKilometern zur, das entspricht 200mal der Strecke von der Erde zumMond.1976 verewigte die Deutsche Bundespost die 72er Schwebebahn als 50Pfennig-Briefmarke für den Standardbrief. Mit einer Auflage von 30Millionen Exemplaren brachte die Post das Wuppertaler Wahrzeichen indie bundesdeutschen Haushalte.Designt hat die Schwebebahn der deutsche Architekt Klaus Flesche,der auch für die Gestaltung des legendären TEE-Zugs VT11.5 derBundesbahn von 1957 verantwortlich zeichnete.Seit 2016 wird die GTW 72-Flotte nach und nach durch die neuehimmelblaue Schwebebahn vom Typ Generation 15 ausgetauscht. Die altenWagen finden in der bergischen Großstadt vielfältige Verwendung, sowerden Fahrzeuge als Cafe, Besprechungsräume oder auch schwebendeKlassenzimmer genutzt.Pressekontakt:WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbHAnsprechpartner: Elmar ThyenE-Mail: elmar.thyen@wsw-online.deTelefon: 0202 569-5770Original-Content von: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, übermittelt durch news aktuell