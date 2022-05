Letzte Chance: Der nächste Iron Trader-Wettbewerb geht bald zu Ende. Preispool*: 550.000 USD

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Der Forex-Handelswettbewerb von IronFX, The Next Iron Trader Competition (TNIT), geht am 31. Mai 2022 zu Ende. Der Wettbewerb startete am 1. März und seitdem haben sich zahlreiche Händler registriert und ihr Können unter Beweis gestellt.Handeln und gewinnenMit einem Preispool* von 500.000 USD ist dies einer der aufregendsten Forex-Wettbewerbe zur Zeit. 250.000 USD, 150.000 USD und 100.000 USD gehen an die drei besten Händler mit dem höchsten Gewinn in Prozent am Ende des Wettbewerbs am 31. Mai 2022. Außerdem erhält der Händler mit dem höchsten Handelsvolumen bei Wettbewerbsschluss am 31. Mai 2022 einen zusätzlichen Bonuspreis von 50.000 USD*.Monatliche Ziehungen und Preise3 Gewinner, 3 Preise pro Monat:1.Apple iPhone 13 (im Wert von 1.000 USD)2.Tablet Lenovo Tab M10 (im Wert von 250 USD)3.Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro (im Wert von 200 USD)So nehmen Sie am Wettbewerb teil:1.Eröffnen Sie ein Handelskonto für den Wettbewerb2.Zahlen Sie innerhalb des Wettbewerbszeitraums mindestens 2.000 USD ein.3.Beginnen Sie mit dem Handel.Ein Vertreter von IronFX erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Aufmerksamkeit, die unser Wettbewerb erfährt, denn er stellt eine großartige Gelegenheit für neue Händler dar, unsere bestehenden und neuen Produkte und Dienstleistungen zu erkunden, Teil einer Gemeinschaft von Händlern zu werden und tolle Belohnungen zu gewinnen. Für diejenigen, die gerade erst bei uns anfangen, bieten wir über Trading Central eine Handelsschule mit maßgeschneiderten Schulungsressourcen für Anfänger und professionelle Händler, Webinaren und Expertenanalysen sowie Forschungsanalysen. Viel Spaß beim Handeln an alle. Auf dass die besten Trader gewinnen!"Informationen zu IronFXIronFX ist der preisgekrönte Weltmarktführer im Online-Handel, mit mehr als 300 handelbaren Instrumenten in den Bereichen Forex, Spot-Metalle, Futures, Aktien, Spot-Indizes und Rohstoffe. Der Broker betreut mehr als 1 Million Privatkunden aus über 180 Ländern und bietet einige der wettbewerbsfähigsten Konditionen in der Branche, darunter extrem niedrige Spreads und schnelle Ausführung. Der Broker hat kürzlich sein Angebot um die Copytrading-Plattform „TradeCopier" erweitert.Verwandte Links:IronFX-Website: https://www.ironfx.com/Werden Sie der nächste Iron-Händler und beginnen Sie online zu handeln: https://www.ironfx.com/en/registerSind Sie bereits registriert? Weitere Details finden Sie hier: https://www.ironfx.com/en/client-portalJeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811836/IronFX_Logo.jpgPressekontakt:+357-25027742,czezou@notesco.comOriginal-Content von: IronFX, übermittelt durch news aktuell