Letzte Chance? 3 DAX-Aktien würde ich mir jetzt noch günstig ansehen

Die Korrektur oder Abwärtsdynamik hat bei DAX-Aktien zu besonders günstigen Bewertungen geführt. Wir haben des Öfteren gesehen, dass Dividendenaktien 3 %, 4 % oder 5 % Ausschüttungsrendite besaßen. Das ist ein besonders hohes Niveau im Vergleich zu vorher gewesen.

Da sich das Bild ein wenig gedreht hat, kann es an der Zeit sein, über einige letzte Chancen nachzudenken. So manche DAX-Aktie gibt es vielleicht schon bald lange nicht mehr so günstig, wie jetzt.

DAX-Aktien Allianz & Münchener Rück: Dividendenperlen!

Zwei DAX-Aktien, bei denen man diese Überlegungen jetzt anstellen sollte, sind die der Versicherer. Allianz (WKN: 840400) und Münchener Rück (WKN: 843002) bieten weiterhin bei moderaten Bewertungen attraktive Dividendenrenditen. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse liegen beide jedenfalls bei 12 oder weniger. Das ist vergleichsweise preiswert.

Mit Dividendenrenditen von knapp unter 5 % und sogar weiterhin ca. 5,5 % ist auch die Einkommensbasis sehr attraktiv. Um die letzten Male diese beiden DAX-Aktien zu solchen Bewertungen zu erhalten, müssten wir schon zum Corona-Crash oder in die Zeit danach zurückspringen. Zeitweise sind die Versicherer sogar mit Ausschüttungsrenditen mit der 3 vor dem Komma bewertet gewesen.

All das zeigt: Die Versicherer sind relativ preiswert. Das Beste ist jedoch, dass sie mit moderaten Wachstumsraten etwa im mittleren einstelligen Prozentbereich rechnen. Diese günstigen Bewertungen, die Dividendenrenditen und die Wachstumsaussichten bilden ein Trio, das eine spannende Chance offenbart. Vielleicht aber schon bald die letzte Chance für einen längeren Zeitraum.

Der Dividendenaristokrat mit 3 % Dividendenrendite!

Auch der DAX-Dividendenaristokrat Fresenius (WKN: 578560) ist im Moment günstig bewertet. Die letzte Chance? Vielleicht. Immerhin schaffte die Aktie kurzfristig den Sprung über die Marke von 30 Euro. Auf diesem Bewertungsmaß ist die Aktie jedoch weiterhin preiswert.

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 9,2 bei einer Dividendenrendite von über 3 % ist wirklich billig. Vergessen dürfen wir schließlich nicht, dass der Gesundheitskonzern lediglich 28 % seines 2021er Gewinns je Aktie für die Dividende verwendet. Viel Spielraum wäre daher weiterhin vorhanden.

Aber auch die defensive Klasse dieser DAX-Aktie ist ein Zeichen der Qualität. Der adelige Status alleine verdient womöglich eine höhere Premiumbewertung. Natürlich existieren auch Risiken. Medical Care ist zum Beispiel operativ nicht gerade in Bestform.

Wenn wir jedoch Chancen und Risiken untereinander abwägen, so glaube ich: Die Chance ist vorhanden. Wie lange sie noch vorhanden ist, das ist eine andere Frage. So günstig wie heute ist der DAX-Dividendenaristokrat jedoch schon seit einiger Zeit nicht mehr gewesen.

Der Artikel Letzte Chance? 3 DAX-Aktien würde ich mir jetzt noch günstig ansehen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von Fresenius und der Münchener Rück. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

