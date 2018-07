Letzte Bauphase des weltweit ersten Multibreak-Wavepools in Australien beginnt

Gold Coast, Australien (ots/PRNewswire) - Surf Lakes hat dieletzte Bauphase des ersten vollwertigen Wavepools für Surfer inAustralien begonnen. Er soll stündlich bis zu 2.400 Wellen mit einerHöhe von bis zu 2,4 m produzieren.Lake und Reef sind fertig gestaltet und die Maschinerie wurdebereits angeliefert und ist bereit zur Installation, damit dieweltgrößte Wellenmaschine entstehen kann. Mächtige konzentrischeSwells breiten sich über vier Reefs aus, jeweils mit einer rechtenund einer linken Welle, was insgesamt 8 Breaks produziert - mehr alsjeder andere Wavepool. Jede Welle hat eine andere Form, wodurchverschieden große und geformte Wellen gleichzeitig entstehen - eineWeltneuheit.SKIZZEOben ist eine Skizze abgebildet, wie eine typische kommerzielleAnlage aussehen könnte. Die erste Anlage beinhaltet allerdings keineInfrastruktur, da sie anfänglich als Demoobjekt dient, um dieTechnologie zu verbessern und potenziellen Lizenznehmern, Medien undAktionären vorzuführen.Die ehemaligen Surf-Weltmeister Mark "Occy" Occhilupo und BartonLynch sind als Botschafter mit eingestiegen und werden die Anlagenach der Fertigstellung testen. Inbetriebnahme und Testläufe sollenim September beginnen.OCCY BESUCHT BAUSTELLE (VIDEO)Vor kurzem hat sich Occy gemeinsam mit CEO Aaron Trevis und DirektorReuben Buchanan ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten gemacht.Das vollständige Video finden Sie unten.WELTWEITES INTERESSEDie erste Anlage ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt unddient der Vorführung der Multiwave-Technologie vor potenziellenLizenznehmern aus aller Welt. Neben Australien sind bereits mehr als100 Anfragen aus den USA, Asien, Europa, dem VK, dem Nahen Osten undBrasilien eingegangen. Surf Lakes will die Technologie an Betreiberrund um die Welt lizenzieren.BILDMATERIAL DER BAUSTELLEUnten sehen Sie einige hochauflösende Bilder des Fortschritts derBauarbeiten und der Maschinerie vor Ort.https://surflakes.sharepoint.com/:f:/g/operations/Eg34d3u6okFPrkFO-jeBC3MBPbAhNID9wRyD0lFOyDGK4A?e=xCecd4BETEILIGUNG DURCH INVESTORENAn Surf Lakes sind sein Vorstand und um die 100 individuelleInvestoren finanziell beteiligt. Es wurden mehr als 11 Mio. AUDmobilisiert, die in die Entwicklung, Gestaltung und den Bau desweltgrößten Wavepools fließen. Die Kapitalbeschaffung wurde vonDirektor Reuben Buchanan organisiert, der ebenfalls der zweitgrößteAktionär des Unternehmens ist.AUFTRAGGEBER: SURF LAKES www.surf-lakes.com.auINTERVIEWS & WEITERE WAYNE DART - MEDIA MANAGERINFORMATIONEN: +61-402-588-472media@surf-lakes.com.au (https://prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/media@surf-lakes.com.au)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/720484/Surf_Lakes_Wave_Pool.jpgVideo- https://mma.prnewswire.com/media/720514/Surf_Lakes_Construction_Site.mp4 (https://mma.prnewswire.com/media/720514/Surf_Lakes_Construction_Site.mp4)Original-Content von: Surf Lakes International Limited (Australia), übermittelt durch news aktuell