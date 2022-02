Lettland und Estland rufen Staatsbürger in Ukraine zur Ausreise auf

RIGA/TALLINN (dpa-AFX) - Lettland hat vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine seine Staatsbürger in der Ukraine aufgefordert, das Land in "naher Zukunft" zu verlassen. Begründet wurde dies vom Außenministerium in Riga am Freitagabend mit der "ernsthaften Bedrohung der Sicherheit, die von Russland nahe der ukrainischen Grenze ausgeht, und einer glaubhaft drohenden Eskalation der Lage". Angesichts der ernsten Situation werde zum jetzigen Zeitpunkt von Reisen in die Ukraine abgeraten, hieß es weiter.

Auch das Außenministerium des benachbarten Estland gab eine Warnung aus. "Aufgrund eines erhöhten Risikos einer Militäraktion durch Russland empfehlen wir, nicht notwendige Reisen in die Ukraine zu vermeiden", hieß es in einer Mitteilung aus Tallinn. Estnische Staatsbürger in Ukraine sollten die Notwendigkeit überdenken, im Land zu bleiben und nach Möglichkeit nach Estland zurückkehren./awe/DP/he