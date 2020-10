Lettland lockert Corona-Einreisebeschränkungen

RIGA (dpa-AFX) - Lettland hat die coronabedingten Einreisebeschränkungen gelockert.



Die Quarantänepflicht gilt von Samstag an nur noch für Einreisende aus Ländern mit mehr als 25 Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen. Bislang lag die Grenze für die Einreise in das baltische EU-Land bei 16 Fällen.

Wer aus anderen Ländern mit einer Rate von mehr als 25 Fällen nach Lettland einreist, muss sich weiterhin für zehn Tage in Quarantäne begeben. Es besteht zudem eine Registrierungspflicht bei der Ankunft in dem Baltenstaat. Nach der von der Gesundheitsbehörde in Riga am Freitagabend veröffentlichten Liste liegen neben Lettland selbst nur vier weitere Staaten unter der 25er-Marke: Finnland, Zypern, Liechtenstein und der Vatikan. Auf der Liste werden fast ausschließlich europäische Staaten aufgeführt. Für Deutschland wurde ein Wert von 32,1 angegeben.

Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern verzeichnete insgesamt bislang 2019 bestätigte Infektionen und 38 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Damit gehört der Baltenstaat zu den am wenigsten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa. Wie in vielen anderen EU-Staaten nahmen die Infektionszahlen zuletzt aber wieder zu./awe/DP/zb