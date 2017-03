Lettland für zweite Amtszeit von EU-Ratspräsident Tusk

RIGA (dpa-AFX) - Lettland unterstützt nach Angaben von Außenminister Edgars Rinkevics eine Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk.



Dies habe Regierungschef Maris Kucinskis bereits der maltesischen EU-Ratspräsidentschaft mitgeteilt, sagte Rinkevics am Mittwoch im Parlament in Riga. Nach Ansicht Lettlands habe Tusk in seiner ersten Amtszeit gute Arbeit in schwierigen Zeiten geleistet.

Angesichts der anstehenden schwierigen Diskussionen über den britischen EU-Austritt und die Zukunft der EU wäre ein Wechsel an der Spitze des EU-Rats kein gutes Signal, sagte der lettische Außenminister der Agentur Leta zufolge.

Beim EU-Gipfel am Donnerstag könnte Tusk bis 2019 in seinem Amt bestätigt werden. Die nationalkonservative Regierung seines Heimatlands Polen lehnt die Unterstützung des 59-Jährigen aus dem oppositionellen liberalen Lager jedoch ab. Warschau hat stattdessen den EU-Parlamentarier Jacek Saryusz-Wolski nominiert./awe/DP/stk