Lettland führt Pfandsystem für Getränkeflaschen und -dosen ein

RIGA (dpa-AFX) - Lettland hat nach jahrzehntelangen Diskussionen ein Pfandsystem für Getränkeflaschen und -dosen eingeführt. Das baltische EU-Land nahm am Dienstag ein Rücknahmesystem in Betrieb. Für Flaschen oder Dosen wird in Geschäften von nun an ein Pfand von 10 Eurocent erhoben, das nach Rückgabe der Verpackung an einer der landesweit rund 1400 Annahmestellen in bar oder als Bon erstattet wird.

Umwelt- und Regionalminister Arturs Toms Pless sprach bei einer Zeremonie in Riga von einem Wendepunkt im Umweltschutz in Lettland. Damit werde ein großer Schritt in Richtung eines nachhaltigeren, grüneren und verantwortungsbewussteren Konsums gemachte, sagte er.

In Lettland wurde gut 20 Jahre über die Umsetzung eines Pfandsystems diskutiert, das maßgeblich von Umweltorganisationen vorangetrieben wurde. Widerstand dagegen kam lange von Getränkeherstellern und vom Einzelhandel, die hohe Kosten und steigende Preise befürchteten. Auch Entsorgungsunternehmen zeigten sich skeptisch, während die Regierung und die zuständigen Stellen ihre Positionen wiederholt wechselten./awe/DP/eas