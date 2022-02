Lettland begrüßt deutsche Anhebung der Verteidigungsausgaben

RIGA (dpa-AFX) - Lettland hat die geplante massive Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben begrüßt und will selbst auch mehr in seine eigene Sicherheit investieren. Regierungschef Krisjanis Karins bezeichnete die von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigte Anhebung auf Twitter als "hervorragende Entscheidung". Außenminister Edgars Rinkevics schrieb von einem "Breaking point" und forderte: "Alle Verbündeten müssen folgen."

Beide kündigten zudem an, dass Lettland seine Verteidigungsausgaben in den kommenden drei Jahren auf 2,5 Prozent der Wirtschaftsleistung erhöhen will. Auch die Ausgaben für die innere Sicherheit sollen in dem baltischen EU- und Nato-Land steigen. Die Regierungsentscheidung darüber könnte schon in der kommenden Woche fallen, schrieb Karins. Rinkevics kommentierte: "Putin makes Nato great again" - Putin macht die Nato wieder groß.

Das an Russland und dessen Verbündeten Belarus angrenzende Lettland gehört bereits jetzt zu den Staaten, die den angepeilten Nato-Zielwert für Verteidigungsausgaben erreichen. Mit gegenwärtig 2,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt der Militäretat deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel des westlichen Verteidigungsbündnisses./awe/DP/he