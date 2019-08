Letko Brosseau bekräftigt seine Absicht, gegen den Buy-out von Atrium European Real Estate Limited durch Gazit-Globe Ltd. zu stimmen

Montreal (ots/PRNewswire) - - Letko, Brosseau & Associates Inc.,ein unabhängiger Investmentmanager, der die Investitionskontrollebzw. -lenkung über ca. 2,4 % der ausstehenden Aktien der AtriumEuropean Real Estate Limited ("ATRS" oder "Unternehmen") ausübt undzweitgrößter Aktionär des Unternehmens ist, bestätigte heute seineAbsicht, GEGEN die vorgeschlagene Transaktion zu stimmen, in derenRahmen ATRS von Gazit-Globe Ltd. in ein Privatunternehmen umgewandeltwürde.Der vorgeschlagene Transaktionspreis von 3,75 Euro pro Aktie liegtdeutlich unter dem Inventarwert von 5,03 Euro pro Aktie, den dasUnternehmen selbst angibt.ATRS ist ein führender Besitzer und Verwalter von Shoppingcenternhoher Qualität an einigen der besten städtischen Standorte inZentral- und Osteuropa. ATRS war bislang erfolgreich darin, Aktivazum Buchwert oder darüber zu verkaufen, darunter in der erstenJahreshälfte 2019 zwei Besitztümer in Polen für 298 Millionen Euro.Zum 31. Dezember 2018 berichtete ATRS einen Inventarwert von 5,03Euro pro Aktie vor Steuern ("ERPA NAV") bzw. 4,62 Euro pro Aktie nachSteuern und anderen Posten ("ERPA NNNAV"). Zudem wird damitgerechnet, dass ATRS von folgenden Faktoren profitiert: Steigerungder Mieteinnahmen, sinkende Zinssätze, signifikante Gelegenheiten fürBautätigkeit und Sanierung sowie seiner Hypothekenbank. Aufgrunddieser Faktoren ist Letko Brosseau der Überzeugung, dass der von ATRSangegebene Inventarwert den vorgeschlagenen Transaktionspreisdeutlich übersteigt.Letko, Brosseau & Associates Inc. ist ein unabhängigerInvestmentmanager mit Sitz in Kanada, der im Jahr 1987 gegründetwurde. Zum 31. Juli 2019 verwaltete die Firma ein Anlagevermögen inHöhe von ca. 28 Mrd. Dollar für institutionelle Anleger undPrivatkunden. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen inMontreal, Toronto und Calgary.PROGNOSENBestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationenstellen ggf. Prognosen dar. Prognosen können Schätzungen,Erwartungen, Meinungen, Vorschauen, Vorhersagen, Richtschnüre oderandere Aussagen beinhalten, die keine Aussagen über Faktendarstellen. Letko Brosseau ist der Überzeugung, dass die sich insolchen Prognosen widerspiegelnden Erwartungen angemessen sind, kannjedoch nicht gewährleisten, dass diese Erwartungen tatsächlicherfüllt werden. Diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken undUnsicherheiten und basieren möglicherweise auf Annahmen, die dazuführen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in denPrognosen explizit oder implizit genannten wesentlich abweichen. DiePrognosen von Letko Brosseau sind durch diesen Hinweis in ihrerGesamtheit ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilungenthaltenen Prognosen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieserMitteilung und Letko Brosseau übernimmt keine Verpflichtung,Prognosen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aussonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern diesnicht ausdrücklich durch anwendbares Wertpapierrecht vorgeschriebenist.Weitere Informationen erhalten Sie bei: Peter Letko, peter@lba.ca,(514) 499-1200; Daniel Brosseau, daniel@lba.ca, (514) 499-1200Original-Content von: Letko, Brosseau & Associates Inc., übermittelt durch news aktuell