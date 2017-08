Let your Charms speak - THOMAS SABO präsentiert neue Charm Club Kollektion Herbst/Winter 2017

Lauf (ots) -Die Charm Club Kollektion setzt Trends und liebt das Leben - sieist frech, cool und verträumt. Im Charm Club eröffnet die neueHerbst/Winter-Kampagne ab sofort die Saison und setzt die vom THOMASSABO Kreativteam mit einzigartiger Liebe zum Detail entworfenen undvon Hand veredelten Designs lebendig in Szene.Von "Royalty", über "Vintage" und "Streetstyle" bis "Travel aroundthe World": Zu den Highlights im Juli zählen unter anderem edleKreuze, die zarte Feder mit ethnoinspiriertem Steinbesatz, derornamental anmutende Lotosblüten-Charm sowie ein funkelnder Tree ofLove Anhänger. Darüber hinaus präsentiert die Kollektion neueCharm-Träger wie lange, farbige Bead-Ketten, an denen bis zu dreiCharms kombiniert werden können - ein lässiges Must-have fürFashionistas!Bilder der Charm Club Herbst/Winter-Kollektion 2017 stehen fürredaktionelle Zwecke in High Resolution hier zum Download bereithttp://ots.de/bvxVJYoutube: https://www.youtube.com/watch?v=SZaZgukAQcwHashtags: #charmclub #jointhecharmclubDie neuen Charms sind ab sofort in allen THOMAS SABO Stores,Shop-in-Shops, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie beiausgewählten Partnern erhältlich.Über THOMAS SABOTHOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen imBereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen undMänner designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an derPegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften undKreuzfahrtanbietern.Pressekontakt:THOMAS SABO GmbH & Co. KGFelizia KindermannHead of International & Corporate PRTel: +49 - (0)9123 - 9715 0Mail: press@thomassabo.comTHOMAS SABO GmbH & Co. KGVerena LienhardtPR Manager DeutschlandTel: +49 - (0)9123 - 9715 221Mail: v.lienhardt@thomassabo.comOriginal-Content von: THOMAS SABO GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell