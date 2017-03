"Let's get together" - Gemeinsam den St. Patrick's Day erleben Achtung! Die Iren sind los

Frankfurt am Main (ots) - Kaum ist die heiße Phase der närrischenZeit beendet - sind auch schon die Iren los. Am 17. März heißt eswieder vielerorts: Ein Hoch auf St. Patrick. Landauf, landab stoßenIren und Irlandfans mit einem frisch gezapften Guinness auf denirischen Nationalheiligen an und haben gemeinsam Spaß. Ob bei Paradenan Land oder auf dem Wasser, Live-Musik in den Irish Pubs oderKultur-Festivals in großen und kleinen Städten - Deutschland zeigtsich von der "grünen Seite". Auch optisch: In München zeigt sich zumBeispiel das legendäre Hofbräuhaus sowie die Allianz Arena in deririschen Nationalfarbe, während in Würzburg die Neumünsterkirche unddas Rathaus grün angestrahlt werden. Die Party-Hochburgen sind vorallem München und Dresden.In München fällt der Startschuss für die Feierlichkeiten schon amWochenende vor dem St. Patrick's Day. Am Samstag, den 11. März, istGuinness zu Gast im legendären Hofbräuhaus München. Unter dem Motto"Let's get together" feiern die zwei Traditionsmarken gemeinsam dieIrische Nacht - mit viel Musik und Comedy. Der Höhepunkt folgt amnächsten Tag mit der legendären St. Patrick's Day Parade, die mitmehr als 20.000 Besuchern die größte auf dem europäischen Festlandist. Im Anschluss wird auf dem Wittelsbacher Platz weitergefeiert.Auch Dresden steht an zwei Tagen im Zeichen der grünen Insel. Am 17.und 18. März gibt es auf dem Postplatz das große St. Patrick's DayFestival. Bei freiem Eintritt sorgen Live-Musik, Irish Dance undPipe-Bands für Partylaune. Ein weiteres Highlight folgt am Samstag -die St. Patricks Day Ship-Parade.Wer den St. Patrick's Day lieber individuell feiert, erhält beimgroßen Guinness Nostalgie-Gewinnspiel mit etwas Glück das passendeEquipment. Einfach beim Einkaufen auf die speziellenAktionsverpackungen von Guinness und Kilkenny achten, die im diesemJahr an dem Motto "Let's get together" zu erkennen sind. Hauptpreisist übrigens ein original VW Bully im Retro-Design. Mehr Infos dazuauf https://www.guinness.com/de-de/st-patricks-day/DiageoDiageo ist der weltweit führende Anbieter internationalerPremium-Spirituosen und Biere. Das Portfolio des in London ansässigenUnternehmens umfasst so bekannte Marken wie Johnnie Walker, CrownRoyal, JεB, Buchanan's und Windsor Whiskies, Smirnoff, Cîroc undKetel One Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray undGuinness. Diageo ist weltweit tätig mit einer Markenpräsenz in mehrals 180 Ländern und wird sowohl an der New York Stock Exchange (DEO)als auch an der London Stock Exchange (DGE) gehandelt. WeitereInformationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken undLeistungen, erhalten Sie unter www.diageo.com. Besuchen Sie DiageosRessource zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol,www.DRINKiQ.com, um weitere Informationen und Links zu Initiativenetc. zu erhalten. Celebrating life, every day, everywhere.Über RadebergerDie Radeberger Gruppe KG, Marktführer im deutschen Biermarkt, istin Deutschland exklusiver Vertriebspartner für die Fass-, Flaschen-und Dosenbiere der Marken Guinness und Kilkenny von Diageo plc, demweltweit führenden Anbieter von Premiumgetränken. WeitereInformationen zur Radeberger Gruppe finden Sie unterwww.radeberger-gruppe.dePressekontakt:Jörn GoertzLeiter Marketing Guinness, KilkennyRadeberger Gruppe KGc/o Dortmunder Actien Brauerei. Steigerstraße 20, 44145 Dortmundj.goertz@radeberger-gruppe.dePressekontakt:Michaela Hansen, teamhansen Agentur für KommunikationTel. 01732105132michaela.hansen@teamhansen.deOriginal-Content von: Diageo Guinness Continental Europe, übermittelt durch news aktuell