Let's get ready: 1LIVE KRONE 2018: Voting-Startschuss ist gefallen

Köln (ots) -Die Nominierten des wichtigsten deutschen Radiopreises stehen fest,darunter Marteria & Casper, Die Fantas-tischen Vier, Mark Forster,LEA, Bosse, Cro, Namika u.v.m. +++Sektor-Hörer*Innen und Fans bestimmen die Gewinner+++ Star-Comedian Luke Mockridge moderiert erstmals die ShowDie Verleihung der 19. 1LIVE Krone naht: Am 6. Dezember gehtDeutschlands größter Radio-Award an außergewöhnliche nationaleTop-Acts. In insgesamt sieben Kategorien können die 1LIVE Hörer*Innenund Fans ab sofort und in den kommenden Wochen über ihre diesjährigenMusik-Favoriten abstimmen. Die Entscheidung über die Gewinner desangesagtesten Medienpreises wird, wie in den Jahren zuvor, in dergenialen Kulisse der Jahrhunderthalle Bochum verkündet.Er gehört zu den bekanntesten Comedian Deutschlands: Luke Mockridgemoderiert in diesem Jahr zum ersten Mal die 1LIVE Krone und verlässtdamit ein weiteres Mal sein beliebtes 1LIVE Radiostudio ("2LIVE in1LIVE" mit Ingo Stadelmann). Luke ist nicht nur Comedy-Preisträgerund Krone-Gewinner (2016), große Bühnen und TV Abendshows sindmittlerweile sein zweites Zuhause.Die Nominierten 2018In der Kategorie "Beste Single" liefern sich Felix Jaehn, DieFantastischen Vier, Namika, Rea Garvey, Nico Santos und Alle Farbenein Kopf an Kopf Rennen.Die Krone "Bestes Album" wird zwischen Trettmann, Roosevelt, Bosse,Marteria & Casper, Joris und OK Kid entschieden.Die möglichen Gewinnerinnen der Krone "Beste Künstlerin" heißen LEA,Stefanie Heinzmann, Namika, Alice Merton und Nura.Max Giesinger, Bosse, Robin Schulz, Mark Forster und CRO sind in derKategorie "Bester Künstler" nominiert.Als "Bester Liveact" voten die 1LIVE Hörer*Innen und Fans zwischenDie Toten Hosen, Milky Chance, Kontra K, Robin Schulz und Kraftklub.Wer wird "Bester Newcomer"? In dieser Kategorie gehen Fynn Kliemann,Nura, die Leoniden, LEA und Nico Santos an den Start.Um die Krone "Bester Hip-Hop Act" batteln die Künstler RIN, Marteria& Casper, Kontra K, Alligatoah und Loredana."An den Nominierten der 1LIVE Krone ist zu sehen, welche tollenKünstler in Deutschland Musik mit sehr hoher Qualität machen.Besonders freuen wir uns auf die Acts, die zum ersten Mal nominiertsind und sind total gespannt, wie die 1LIVE Hörer abstimmen werden",so Andreas Löffler, Musik- und Eventchef von 1LIVE, zur Aufstellungder 37 Nominierungen.Die 1LIVE KRONE ist ein Hörerpreis: Auf www.1live.de kann ab sofortabgestimmt werden, wer am 6. Dezember ausgezeichnet wird. JederVoting-Teilnehmer hat dabei die Chance, Tickets für die Verleihung inder Jahrhunderthalle Bochum zu gewinnen.Lediglich die 1LIVE Kronen in den Kategorien "Comedy-Krone" und"Sonderpreis" vergibt die 1LIVE Redaktion selbst. Die Preisträgerwerden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Alle Tickets für diese Veranstaltung werden ausschließlich verlost.Zudem wird die 1LIVE KRONE 2018 am 06.12. um 20.15 Uhr imWDR-Fernsehen live übertragen sowie am 07.12., um 01.20 Uhr im Ersten(Das Erste) zu sehen sein. 1LIVE selbst nimmt ihre Hörer*innen am 06.Dezember ab 20.15 Uhr on air mit und streamt das Event auf 1live.de1LIVE Krone 2018Produktion 1LIVEModeration Luke MockridgeOrt Jahrhunderthalle, An der Jahrhunderthalle 1, 44793Termin Donnerstag, 6. Dezember 2018Live in 1LIVE und auf 1live.de, Donnerstag, 06.12., 20.15 UhrLive im WDR Fernsehen, Donnerstag, 06.12., 20.15 UhrDas Erste, Freitag, 07.12., 01.20 UhrAkkreditierungswünsche richten Sie bitte an krone@radar-net.de.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und InformationTel.: 0221 220 4603Email: sven.gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell