Let's get WOW am Weltfrauentag 2017 (FOTO)

Bremen (ots) -Wir plaudern aus dem Nähkästchen und zeigen, worauf starke,selbstbewusste Frauen aus aller Welt wirklich stehen!Wir haben uns umgehört und ein paar lustvolle WOW-Facts gesammelt,die so manche Überraschung mit sich bringen! Ob in Paris, Kopenhagen,Berlin oder Rio: Jede Frau liebt Sex und so manche kulturellenVorlieben bringen spannende und sexy Facts zu Tage! Vom Dreier, überSex im Dunkeln bis hin zu Socken im Bett für bessere Orgasmen. WelcheNation worauf steht, findet ihr in unseren heißen WOW-Facts!FUN FACTORY wünscht jeder Frau einen FUNtastischen Weltfrauentag.Ladies: Am 8. März geht es nur um euch. Seid stark, schön und vollerPower!