Let's celebrate: HOLIDAY ON ICE feiert im belgischen Antwerpen Auftakt zur 75. Saison (FOTO)

Hamburg (ots) -- HOLIDAY ON ICE stellt bei Season Preview in Antwerpen die beidenShows und Highlights der kommenden Saison vor- Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot zeigen erstmalsHOLIDAY ON ICE Performance- Internationale HOLIDAY ON ICE Familie zelebriert 75. Geburtstag- HOLIDAY ON ICE feiert 75 Jahre mitreißendes Entertainment undatemberaubenden Eiskunstlauf auf Weltklasse-NiveauGebührend stilvoll feierte die meistbesuchte Eisshow der Welt amvergangenen Wochenende mit seiner internationalen HOLIDAY ON ICEFamilie den 75. Geburtstag und den Start in die kommende Saison.Dafür ging es nach Antwerpen, zum Entstehungsort der beidenspektakulären Produktionen. "Wir wollen zu unserem 75. Geburtstagunserem Anspruch gerecht werden, Entertainment auf Eis immer neu zuinszenieren und für unser Publikum unvergessliche Momente zukreieren", so Peter O'Keeffe, CEO von HOLIDAY ON ICE.Ebenfalls in Antwerpen präsentierten die Olympiasieger undGaststars Aljona Savchenko und Bruno Massot erstmals ihre für HOLIDAYON ICE kreierte Performance: Perfekt inszeniert in ihrenShow-Kostümen mit fantastischem Bühnenbild schwebten sie zum Song"Never Tear Us Apart" aus dem Film Fifty Shades of Grey über dieEisbühne. Zusätzlich zeigte der internationale Cast von SHOWTIME zumersten Mal Szenen der Öffentlichkeit und gab Einblicke in dieWow-Momente der Show.Auch der Cast von ATLANTIS zeigte zauberhafte Szenen aus derHommage an den prachtvollen Mythos. Mit dabei waren dieSchauspiel-Zwillinge und Gaststars Valentina und Cheyenne Pahde, dieerstmals für die kommende Saison gemeinsam mit dem neuen Show-Castvon ATLANTIS trainierten und die Gäste an diesem besonderen Momentteilhaben ließen.OLYMPISCHES GOLD bei HOLIDAY ON ICE: Aljona Savchenko und BrunoMassotMit den Olympiasiegern und Weltmeistern Aljona Savchenko und BrunoMassot ist es HOLIDAY ON ICE gelungen, die derzeit erfolgreichstenPaarläufer der Welt für die internationale Showfamilie zu gewinnen.Sie werden als Gaststars an ausgewählten Terminen neben ihrerOlympiakür die exklusiv für HOLIDAY ON ICE kreierte Performancepräsentieren und im fulminanten Finale gemeinsam mit dem Castauftreten. "Bei HOLIDAY ON ICE treten nur die Besten der Besten auf.Wir freuen uns, nun Teil dieser großen Familie zu sein und demPublikum unsere neue Choreografie zeigen zu können. Diese haben wireigens für HOLIDAY ON ICE kreiert und konnten unserer Kreativitätfreien Lauf lassen.", erzählt Bruno Massot zum Engagement.Die Gaststars betreten am 29. November beim Tourauftakt vonSHOWTIME in Grefrath um 19:00 Uhr das erste Mal die Showbühne fürHOLIDAY ON ICE.It's SHOWTIME: vom Durchbruch bis zum pulsierenden FinaleFünf Wochen Training auf Eis, Tanz- und Artistik- undMusik-Unterricht liegen hinter dem Cast von SHOWTIME. Das Ergebniszeigten die Eiskunstläufer nun erstmals der Öffentlichkeit und gabeneinen Vorgeschmack auf die Show: Stimmungsvolle Musik ertönt, derCast, die Eisfläche und das Set sind extravagant in Gold gehüllt: Beider Season Preview nahmen die Eiskunstläufer die Gäste mit auf ihrerauschende After-Show-Party, die der Produzent mit seinem Ensembleauf der Eisbühne feiert. Emotional wurde es bei der Szene um dieLiebesgeschichte: Der Produzent ist am Boden zerstört, denn erscheint nicht nur sein Ensemble, sondern auch seine auserwählteStarläuferin verloren zu haben. Doch die Liebe ist stärker, und sokehrt das Starlet zurück. Die beiden feiern ihre gemeinsame Zukunft -mit einer Paarperformance auf Weltklasse-Niveau.In der emotionsgeladenen Geschichte und mitreißenden Szenen vonSHOWTIME nehmen bis zu 40 der besten Eiskunstläufer der Welt dasPublikum mit auf die magische Reise einer international erfolgreichenShowproduktion und zelebrieren, was es bedeutet, für die Bühne undfür Standing Ovations zu leben. On stage bis hin zum pulsierendenFinale auf der Eisbühne, die für HOLIDAY ON ICE die Welt bedeutet:ein Showcast in seinem unbändigen Streben nach Begeisterung undPerfektion. "SHOWTIME ist unsere Liebeserklärung an das großeEntertainment auf Eis", erklärt Peter O'Keeffe. "Wir feiern, was wirsind, und erzählen die Geschichte einer emotionalen Showfamilie, dienach immer mehr strebt. Mit modernster Technik, facettenreichenBühnenbildern, unerwarteten Wow-Effekten und den weltbestenEiskunstläufern kreieren wir ein bisher nicht dagewesenesEntertainmenterlebnis on Ice."Für das aufwändig gestaltete Bühnenbild projiziert die größteLED-Wand einer Live-Tour beeindruckende Bildszenerien. Rund 300brillante, handgefertigte Designs kreieren eine farbenprächtige,extravagante und abwechslungsreiche Kostümwelt. "Wir alle sind stolz,an diesem großartigen Moment von HOLIDAY ON ICE teilzuhaben. UnserAnspruch ist es, eine Inszenierung auf einem Level zu präsentieren,wie sie zuvor nicht für möglich gehalten wurde", so Kim Gavin,Creative Director, stellvertretend für das Creative-Team vonSHOWTIME.HOLIDAY ON ICE entdeckt ATLANTISDas Training für den Cast von ATLANTIS läuft in diesen Tagen aufHochtouren: Es sind nur noch wenige Tage bis zur Premiere am 6.Dezember in Magdeburg. Eine Herausforderung sowohl hinter denKulissen als auch auf der Eisfläche, denn im Cast gibt es viele neueGesichter, sodass Performances neu einstudiert und Kostüme angepasstwerden müssen. Die ersten Szenen, die bei der Preview gezeigt wurden,fesselten die Zuschauer bereits jetzt mit emotionalem undeindrucksvollem Eiskunstlauf. Die Erfolgsproduktion ATLANTIS zeigtmit einer Hommage an das versunkene Paradies Momentaufnahmen ausLeben und Liebe des prachtvollen Inselreichs.Der Mythos um Atlantis, das in nur einer Nacht und an einem Tagmit all seinen Bewohnern im Meer versank, beflügelt bis heute denEntdeckergeist von Wissenschaftlern und Historikern - und unserePhantasie. Das Produktionsteam um Robin Cousins, Creative Directorund Choreograf, bringt dafür eine mitreißende Live-Show auf das Eisund setzt das Können und die Leidenschaft der Eiskunstläufer mitallen Mitteln der Bühnenkunst als ein 360-Grad-Erlebnis spektakulärin Szene.A dream comes trueMit der Show ATLANTIS geht für die TV-Lieblinge Valentina undCheyenne Pahde ein Kindheitstraum in Erfüllung. Denn die gebürtigenMünchnerinnen entdeckten schon als Kinder ihre Leidenschaft fürEiskunstlauf und bestritten bis zu ihrem 10. Lebensjahr erfolgreichWettkämpfe. Ihren Traum leben die Zwillinge bereits seit dem letztenJahr und sind seitdem ein Teil der HOLIDAY ON ICE Familie. Bei derSeason Preview ließen die beiden das Publikum am ersten gemeinsamenTraining für die kommende Saison mit dem Cast teilhaben und zeigtenihre emotionale Performance, die in der Überwasserwelt von ATLANTISspielt.Ab dem 6. Dezember, dem Tag der Deutschlandpremiere in Magdeburg,werden die Zwillinge wieder in ausgewählten Shows gemeinsam mit demATLANTIS Cast in der Über- und Unterwasserwelt sowie im Finale denMythos um das legendäre Inselreich zum Leben erwecken. "Wir freuenuns sehr, im 75. Jahr von HOLIDAY ON ICE dabei zu sein und gemeinsammit dem Show-Cast, der uns in der letzten Saison so ans Herzgewachsen ist, den Mythos von Atlantis zu feiern", erklärt ValentinaPahde begeistert.HOLIDAY ON ICE ACADEMY bringt Eiskunstlaufnachwuchs auf die großeShowbühneAljona Savchenko und Bruno Massot präsentierten am Wochenendeaußerdem die HOLIDAY ON ICE ACADEMY. Sie sind die Gesichter des zum75. Jubiläum neu gegründeten Formats, mit dem die Entertainment-Markeje einem Nachwuchstalent in jeder Tourstadt einen Auftritt auf dergroßen Showbühne ermöglicht. "HOLIDAY ON ICE ist einzigartig. JederEiskunstläufer träumt von dieser großen Bühne. Umso mehr freuen wiruns, nun nicht nur selbst auf dieser Bühne bei HOLIDAY ON ICEaufzutreten, sondern auch vielen Nachwuchstalenten die Möglichkeitvom großen Auftritt geben zu können und sind stolz, die ACADEMYunterstützen zu dürfen", erzählt Aljona Savchenko.Über HOLIDAY ON ICEMit mehr als 330 Millionen Besuchern ist HOLIDAY ON ICE diemeistbesuchte Eisshow der Welt. Bis heute, fast 75 Jahre nach derersten Vorstellung im Dezember 1943, hat sich der Publikumsmagnet voneiner kleinen Hotelproduktion in den USA zu einem global agierendenEis-Entertainment-Produzenten entwickelt. Bereits 1951 eroberteHOLIDAY ON ICE Europa und feierte im gleichen Jahr die ersteDeutschlandpremiere in Frankfurt am Main. Das Original allerEiskunstshows präsentiert Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveaumit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical undAkrobatik. Auch in Zukunft entstehen begeisternde und innovativeProduktionen, die jede Saison mit rund 65 Eiskunstläufern durch mehrals 45 Städten touren. HOLIDAY ON ICE gastiert in der kommendenSaison mit der neuen Produktion SHOWTIME und der parallel tourendenErfolgsshow ATLANTIS vom 29. November 2018 bis zum 3. März 2019 in 25deutschen Städten sowie Wien und Innsbruck.Tickets und Infos zur Show: www.holidayonice.deTicket-Hotline: 01805-4414 (EUR 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, mobilmax. EUR 0,42/Min)Tickets für HOLIDAY ON ICE sind ab 24,90 EUR* erhältlich. Für Kinderab 14,90 EUR*.*Alle angezeigten Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt.,Systemgebühr und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten- und ÖPNV-Gebühr (wozutreffend) sowie Buchungsgebühr von max. Show-Termine von Aljona Savchenko und Bruno Massot
Grefrath 29.11.2018 (19:00 Uhr) Grefrather EisSport & EventparkSHOWTIME
Rostock 06.12.2018 (19:00 Uhr) StadtHalleSHOWTIME
Hannover 13.12.2018 (19:00 Uhr) TUI ArenaSHOWTIME
Leipzig 20.12.2018 (19:00 Uhr) Arena LeipzigSHOWTIME
Nürnberg 22.12.2018 (20:00 Uhr) Arena Nürnberger VersicherungATLANTIS
Köln 29.12.2018 (16:30 Uhr) LANXESS ArenaSHOWTIME
Köln 29.12.2018 (20:00 Uhr) LANXESS ArenaSHOWTIME
Düsseldorf 03.01.2019 (15:30 Uhr) Mitsubishi Electric HALLESHOWTIME
Düsseldorf 03.01.2019 (19:00 Uhr) Mitsubishi Electric HALLESHOWTIME
München 04.01.2019 (19:00 Uhr) OlympiahalleATLANTIS
München 05.01.2019 (15:00 Uhr) OlympiahalleATLANTIS
Frankfurt 09.01.2019 (19:00 Uhr) FesthalleSHOWTIME
Trier 15.01.2019 (19:30 Uhr) Arena TrierSHOWTIME
Dortmund 18.01.2019 (19:00 Uhr) Westfalenhalle 1SHOWTIME
Stuttgart 24.01.2019 (19:30 Uhr) Porsche-ArenaSHOWTIME
Stuttgart 25.01.2018 (20:00 Uhr) Porsche-ArenaSHOWTIME
Mannheim 01.02.2019 (19:30 Uhr) SAP ArenaSHOWTIME
Bremen 20.02.2019 (19:00 Uhr) ÖVB-ArenaSHOWTIME
Berlin 28.02.2019 (19:00 Uhr) TempodromATLANTIS

Show-Termine von Valentina und Cheyenne Pahde
Magdeburg 06.12.2018 (19:00 Uhr) GETEC Arena
Erfurt 15.12.2018 (15:30 Uhr) Messehalle 1
Wetzlar 18.12.2018 (19:00 Uhr) Rittal Arena
Nürnberg 22.12.2018 (20:00 Uhr) Arena Nürnberger Versicherung
Münster 28.12.2018 (15:30 Uhr) MCC Halle Münsterland
München 03.01.2019 (15:00 Uhr) Olympiahalle
Regensburg 08.01.2019 (19:00 Uhr) Donau-Arena
Wien 16.01.2019 (19:30 Uhr) Wiener Stadthalle
Göttingen 02.02.2019 (15:00 Uhr) Lokhalle
Freiburg 09.02.2019 (16:30 Uhr) SICK-ARENA
Dresden 16.02.2019 (13:00 Uhr) Messehalle 1
Berlin 21.02.2019 (19:00 Uhr) Tempodrom

Tourdaten für SHOWTIME 2018/2019
SHOWTIME
Grefrath 29.11.2018 - 02.12.2018 Grefrather EisSport & EventPark
Rostock 06.12.2018 - 09.12.2018 StadtHalle
Hannover 13.12.2018 - 16.12.2018 TUI Arena
Leipzig 20.12.2018 - 26.12.2018 Arena Leipzig
Köln 28.12.2018 - 29.12.2018 LANXESS arena
Düsseldorf 03.01.2019 - 06.01.2019 Mitsubishi Electric HALLE
Frankfurt 09.01.2019 - 13.01.2019 Festhalle
Trier 15.01.2019 - 16.01.2019 Arena Trier
Dortmund 18.01.2019 - 20.01.2019 Westfalenhalle 1
Stuttgart 24.01.2019 - 27.01.2019 Porsche-Arena
Mannheim 01.02.2019 - 03.02.2019 SAP Arena
Hamburg 07.02.2019 - 10.02.2019 Barclaycard Arena
Zwickau 14.02.2019 - 18.02.2019 Stadthalle
Bremen 20.02.2019 - 24.02.2019 ÖVB-Arena

Tourdaten für ATLANTIS 2018/2019
ATLANTIS
Magdeburg 06.12.2018 - 09.12.2018 GETEC Arena
Erfurt 13.12.2018 - 16.12.2018 Messehalle 1
Wetzlar 18.12.2018 - 20.12.2018 Rittal Arena
Nürnberg 22.12.2018 - 26.12.2018 Arena Nürnberger Versicherung
Münster 28.12.2018 - 01.01.2019 MCC Halle Münsterland
München 03.01.2019 - 06.01.2019 Olympiahalle
Regensburg 08.01.2019 - 09.01.2019 Donau-Arena
Innsbruck 11.01.2019 - 13.01.2019 Olympiahalle
Wien 16.01.2019 - 27.01.2019 Wiener Stadthalle
Göttingen 31.01.2019 - 03.02.2019 Lokhalle
Freiburg 07.02.2019 - 10.02.2019 SICK-ARENA
Dresden 14.02.2019 - 17.02.2019 Messehalle 1
Berlin 20.02.2019 - 03.03.2019 Tempodrom

Weiteres Bildmaterial zu der Presseinformation finden Sie hier:
https://we.tl/t-ALKHZG8PUy

Pressekontakt:
Maya Hartung
Telefon: +49 40 87 87 919-14
E-Mail: maya.hartung@pr-manufaktur.de
Rasch PR-Manufaktur

HOI Productions Germany GmbH
Nadine Matzat
Senior Product Manager
Telefon: +49 (0)163/57 52 988
E-Mail: nmatzat@holidayonice.com
www.holidayonice.de