Let's Move For a Better World 2019: Schließen Sie sich an und bewegen Sie etwas.

Machen Sie mit bei Technogyms Initiative gegen Übergewicht undBewegungsmangel und trainieren Sie für einen guten Zweck.Cesena, Italien (ots/PRNewswire) - Sie haben sich vorgenommen,gesund und fit ins neue Jahr zu starten und mehr zu trainieren,sitzen aber immer noch zuhause auf dem Sofa und warten auf dierichtige Motivation? Die Initiative Let's Move for a Better World'von Technogym (http://www.technogym.com/gb/), mit der man sich undanderen etwas Gutes tun kann, geht in die sechste Runde!Unter Einsatz modernster Technologien und cloudbasierter Lösungenwill Technogym Menschen dazu bringen, ihren örtlichen Fitnesscenternbeizutreten, sich mehr und regelmäßiger zu bewegen und dieTrainingsfortschritte mit der weltweiten Community zu teilen.Das gemeinsame Ziel: Den Menschen im Rahmen einer spannendenChallenge die Vorteile regelmäßiger Bewegung bewusst machen undgleichzeitig das soziale Miteinander fördern.Vom 11. bis 30. Mai 2019 werden sich Fitnesscenter, Vereine undHotels rund um den Globus wieder mit vereinten Kräften dafüreinsetzen, durch das Sammeln sogenannter MOVES (Technogyms Einheitzur Aktivitätsmessung), einen gesunden und aktiven Lebensstil inihren Communities zu fördern.Über die verbundenen TECHNOGYM-Geräte können Teilnehmer ihreTrainingseinheiten berechnen lassen und via TECHNOGYMS cloudbasierterPlattform MyWellness Cloud, sogenannte MOVES ansammeln. BeiErreichung bestimmter Zielvorgaben kann jede Einrichtung einTechnogym-Produkt gewinnen, um dieses dann an eine gemeinnützigeOrganisation, die sich gegen Übergewicht und Bewegungsmangeleinsetzt, zu spenden.Je aktiver die Teilnehmer sind, desto mehr MOVES werden gesammeltund desto größer fallen die Spenden an die Gemeinden aus.MOVES zu sammeln ist denkbar einfach:- Legen Sie sich ein kostenloses MyWellness-Konto an, um die MOVES zuspeichern, die Sie während ihrer Workouts innerhalb und außerhalbdes Gyms gesammelt haben.- Loggen Sie sich im Fitnesscenter über das Technogym-Gerät beiMyWellness ein.- Wählen Sie als Challenge die Initiative "Let's Move for a BetterWorld" aus.- Starten Sie Ihr Workout und sammeln Sie Moves, um Ihre Gemeinde zuunterstützen.Noch nicht im Fitnesscenter angemeldet? Kein Problem! Besuchen Siehttps://www.technogym.com/gymfinder und finden Sie mit unserem GymFinder eine teilnehmende Einrichtung in Ihrer Nähe. Laden Sie Ihrenpersönlichen LET'S MOVE Gästeausweis herunter, um einen kostenlosenZugang zu erhalten und werden Sie Teil der Let's Move For a BetterWorld Community.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833067/Technogym_Spa.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/653712/Technogym_Logo.jpgPressekontakt:Enrico ManaresiPress and Media Director+39 3403949108emanaresi@technogym.comOriginal-Content von: Technogym Spa, übermittelt durch news aktuell