"Let's Dance" ist komplett: Auch Ailton, Sabrina Setlur, John Kelly, Sükrü Pehlivan und Loiza Lamers tanzen 2020 an

Köln (ots) - Vollzählig! Mit Ailton, Sabrina Setlur, Loiza Lamers, John Kellyund Sükrü Pehlivan stehen nun alle Kandidaten fest, die sich in der 13. Staffelvon "Let's Dance" aufs Parkett wagen. Das sind die 14 Promis, die am Freitag,21. Februar ab 20.15 Uhr bei "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die großeKennenlern-Show" ihren Tanzpartner für die nächsten Monate finden möchten:Fußballspieler Ailton (46):"Normalerweise tanze ich mit dem Fußball auf dem Rasen. Jetzt bin ich sehrgespannt, wie es ohne Ball auf dem Tanzparkett funktionieren wird."Model Loiza Lamers (25):"Ich bin unglaublich stolz und glücklich, dass ich Teil der diesjährigen Staffelvon "Let's Dance" sein darf. Die Teilnahme an einer Tanzshow dieses Kalibers wareiner meiner größten Wünsche in den vergangenen drei Jahren und steht schonlange auf meiner Bucket List. Ich fühle mich geehrt und bin voller Vorfreude aufdas, was mich erwartet."Rapperin Sabrina Setlur (46):"Ich liebe und lebe Musik schon seit Jahren, das ist ja kein Geheimnis. Dasgroße Geheimnis ist aber für mich seit Jahren Standard- und Lateintanz. Deshalbfreue ich mich umso mehr, dieses Jahr bei "Lets Dance" dabei sein zu dürfen, umdie Herausforderungen anzunehmen und dieses Geheimnis für mich zu lüften."Moderator Sükrü Pehlivan (47):"Die Musik ist ja die Sprache der Leidenschaft. Und mit meiner Tanzperformancewerde ich darauf das i-Tüpfelchen setzen."Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (52): "Als ich ein Kind war, musste ichmeine Karriere als klassischer Balletttänzer und somit meinen Traum vom Tanzenaufgeben, um mich als Lead-Sänger voll und ganz auf unsere Karriere als "TheKelly Family" zu konzentrieren. Dass ich jetzt bei "Let's Dance" dabei bin,zeigt, dass es nie zu spät ist, seine Träume wieder aufleben zu lassen."TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19): "Für mich ist "Let's Dance" derRitterschlag aller Fernsehformate. Dass ich dabei sein darf, ist für mich einegroße Ehre. Ich freue mich darauf, meine High Heels gegen Tanzschuheeinzutauschen."Moderatorin Ulrike von der Groeben (62): "Normalerweise rede ich alsSportmoderatorin ja nur über den Sport. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich micheiner echten sportlichen Herausforderung stelle. Das wird sicherlich sportlichund mental eine sehr intensive Zeit."Komikerin Ilka Bessin (48):"Let's Dance" ist für mich eine sehr große Herausforderung. Körperlich, aber vorallem auch psychisch. Wenn man sich als dicke Frau vor Millionen von Zuschauernfreiwillig auf das Tanzparkett stellt und sich dann auch noch von der Jury unddem Fernsehzuschauer bewerten lässt, ist das schon nicht so einfach. Daher habeich auch sehr lange überlegt, ob ich mir das zutraue. Jetzt kann es aberlosgehen."Fußballspielerin Steffi Jones (47):"Als Kind war mein größter Wunsch, Fußballspielen zu lernen. 40 Jahre später istmein größter Wunsch, tanzen zu lernen."Artistin Lili Paul-Roncalli (21):"Normalerweise stehe ich in der Manege. Jetzt geht's für mich zum ersten Malaufs Tanzparkett. Für mich ist es eine große Herausforderung, die ich gerneannehme. Ich kann keine Standardtänze, obwohl wir Artisten bei Roncalli imFinale mit dem Publikum Walzer tanzen. Da habe ich dann immer mit kleinenKindern getanzt, damit es nicht auffällt, dass ich die Tanzschritte gar nichtkenne."Sänger Luca Hänni (25):"Ich tausche die Bühne gegen das Tanzparkett. Ich bin eigentlich wandelbar wieein Schweizer Taschenmesser, aber Paartanz ist wirklich eine Herausforderung fürmich und ich bin gespannt, ob ich dieser gewachsen bin. Ich freue mich mega aufalles, was kommt und hoffe, die Zuschauer begeistern zu können."Schauspieler Tijan Njie (28):"Vom "Alles was zählt"-Set erstmal wie ein nasser Sack auf das "Let'sDance"-Tanzparkett zu rasen: überraschend angenehm."Schauspieler Martin Klempnow (46):"Meine Chancen? Ich bin tollpatschig, habe Übergewicht, bin nicht sexy, habekeine Instagram Follower, kein interessantes Privatleben und kann nicht tanzen -mit anderen Worten: Es läuft!""Last Man Standing" (Ninja Warrior Germany) Moritz Hans (23): "Die meiste Zeithänge ich an irgendwelchen Wänden ab, jetzt wage ich mich aufs Parkett, um dasTanzbein zu schwingen."Welcher Star entpuppt sich 2020 als absolutes Naturtalent? Wer wird zumZuschauerliebling? Und wer kann die kritische Jury bestehend aus Motsi Mabuse(38), Joachim Llambi (55) und Jorge Gonzalez (52) überzeugen? Das zeigt sich abdem 21. Februar, wenn "Let's Dance" mit der großen Kennenlernshow - moderiertvon Victoria Swarovski (26) und Daniel Hartwich (41) - in die 13. Runde geht.