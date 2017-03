Lesung mit Autor Akos Doma am 4. April 2017 (FOTO)

Burg (Spreewald) (ots) -PREISTRÄGER DES SPREEWALD-LITERATUR-STIPENDIUMS IM HOTEL BLEICHEDas Buch »Der Weg der Wünsche« schaffte es 2016 auf die Longlistzum Deutschen Buchpreis. Autor Akos Doma stellt seinen jüngsten Romanvor, der in enger Verbindung steht zu seinem Herkunftsland Ungarn undeigenen Kindheitserlebnissen. Er erzählt die Geschichte einer Familieund einer dramatischen Flucht, die mit großer Hoffnung begann.»Hellsichtig und mit großer sprachlicher Kraft zeigt sein Roman, wasHeimatlosigkeit und Ungewissheit im Menschen anrichten können - undwie sie ihn verändern«, Quelle: Rowohlt.Berlin Verlag.LESUNG AM 4. APRIL 2017, BEGINN UM 18 UHR:»Der Weg der Wünsche«, erschienen Rowohlt.Berlin VerlagZur Lesung mit anschließendem Gespräch ist der EINTRITT FREI.Wegen beschränkter Sitzplatzanzahl wird um vorherige Reservierungunter Tel. +49 (0)35603-620 oder reservierung@bleiche.de gebeten.ORT: Hotel Bleiche Resort & Spa, Bleichestr. 16, 03096 Burg(Spreewald)MEHR UNTER: http://www.bleiche.de/de/termineKURZVITA:AKOS DOMA, geboren 1963 in Budapest, wuchs in Ungarn, Italien undEngland auf und kam mit vierzehn Jahren nach Deutschland. Erpromovierte über "Knut Hamsun und D. H. Lawrence im Kontext desmodernistischen Romans". Seine Übersetzungen ungarischer Literatur u.a. von Péter Nádas, Sándor Márai, László F. Földényi und Béla Hamvaswurden mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, zuletzt mit demLuise-Adelgunde-Victorie-Gottsched-Stipendium (2011). Sein Debütroman"Der Müßiggänger" erschien 2001 beim Rotbuch Verlag. Für seinenzweiten Roman "Die allgemeine Tauglichkeit" (Rotbuch, 2011) erhielter Stipendien in den Künstlerhäusern Lauenburg, Eckernförde und imKünstlerdorf Schöppingen sowie den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis2012. Im gleichen Jahr wurde er zum Stadtschreiber von Dresdengewählt, es folgten Stipendien im Schriftstellerhaus Stuttgart, imHeinrich-Heine-Haus Lüneburg, 2013 das Spreewald-Literatur-Stipendiumund das Prager Literaturstipendium 2014. Akos Doma ist Autor undÜbersetzer. Er lebt mit seiner Familie in Eichstätt.Pressekontakt und Absenderauerswald concept gmbh, Emdener Str. 19, 10551 Berlin,Firmensitz: Zum Bahnhof 16, 15806 Zossen, OT Wünsdorf Waldstadt,Tel.: 030-2809 6702, info@ac-special.deWir sind i. A. des Hotels: BLEICHE RESORT & SPA, Christine undHeinrich Michael Clausing (Hotel "Zur Bleiche" Heinrich MichaelClausing e.K.), Bleichestraße 16, 03096 Burg/Spreewald,www.bleiche.de tätig.Original-Content von: Bleiche Resort & Spa, übermittelt durch news aktuell