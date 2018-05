Lessons Learned - Die Wiederverwendung vorhandener FMEAs

Lübeck (ots) - Die Fehler-Möglichkeits- und -Einfluss-Analyse(FMEA) ist eines der Basiswerkzeuge im Qualitätsmanagement zurindustriellen Entwicklung und Produktion. Wer im Wettbewerberfolgreich sein will, nutzt die Erfahrungen und Erkenntnisse ausanderen Projekten oder ähnlichen Produktentwicklungen. Im Zuge derFMEA Harmonisierung, dessen Ziel die Herausgabe eines zwischen demVerband der Automobilindustrie (VDA) und der amerikanischenAutomotive Industry Action Group (AIAG) abgestimmten Standards fürdie FMEA ist, empfehlen die Branchenverbände der Automobilindustrieausdrücklich die Wiederverwendung von vorhandenen FMEAs. DiesenLessons-Learned-Prozess zur Wiederverwendung von Wissen bildet diePLATO AG mit der webbasierten e1ns-Technologie als einzigerFMEA-Software-Hersteller ab.Mit der vom VDA und der AIAG angestrebten Harmonisierung der FMEAsoll es zukünftig Lieferanten, die ihre Produkte an deutsche undnordamerikanische Hersteller (OEM) liefern, ermöglicht werden, eineneinzigen FMEA-Prozess anzuwenden. Neben textuellen Verbesserungenwurde die Gelegenheit genutzt, um Bewertungsskalen zustandardisieren, die Methode des Risiko-Ratings zu verbessern,Risikobewertungen speziell für die funktionale Sicherheit einzubindenund die neue Methode "FMEA Ergänzung Monitoring und Systemreaktion(FMEA-MSR)" zu ergänzen. Darüber hinaus empfehlen der VDA und dieAIAG bereits bei der Definition des Betrachtungsumfangs dieWiederverwendung vorhandener FMEAs (vgl. Gelbband: AIAG und VDAFehlermöglichkeits- und -Einfluss-Analyse (FMEA) Handbuch, 1. Ausgabe2017, S. 22-23). Ziel ist es, die Nutzung von bestehendem Wissen unddie Reduzierung der Aufwände sicherzustellen.PLATO hat die LösungStudien belegen, dass ein nicht unerheblicher Anteil derArbeitszeit in Suchvorgänge investiert wird (vgl. Hauke "ProduktiverUmgang mit Wissen"). Nicht nur kleine und mittlere, sondern auchviele der großen Unternehmen scheitern oftmals bei dem Versuch,Wissen strukturiert weiterzugeben. Nur durch die konsequente Nutzungvon Vorlagen kann neu erlangtes Wissen auf dem schnellsten Wege indie laufenden und zukünftigen Projekte übernommen werden.Vorhandene FMEAs für bekannte Produkte und Prozesse, häufig alsgenerische, Basis- oder Familien-FMEAs bezeichnet, können alsGrundlage für neue Analysen verwendet werden, um sicherzustellen,dass das über den Produktlebenszyklus gesammelte Wissen und bekannteEinschränkungen der Leistung nicht erneut untersucht werden. Dieübernommenen Analysen und Bewertungen müssen in Hinblick auf denjeweiligen Anwendungsfall und die bereits gewonnenen Erkenntnisse ausder bekannten Anwendung (Lessons Learned) genau untersucht werden.Als einziger FMEA-Software-Hersteller bietet PLATO mite1ns.templates diesen Lessons-Learned-Prozess zur Wiederverwendungvon Wissen. Eine Minimierung des Arbeits- und Zeitaufwandes für dieErstellung und Pflege von FMEAs ergibt sich dabei durch die Nutzungvon Vorlagen, angepasst an die Bedürfnisse der Systemanalyse und desRisikomanagements. Das bereits vorhandene Wissen wird für neue FMEAsverwendet und somit zuvor erkannte Fehler und kostspieligeRückrufaktionen vermieden. e1ns.templates ermöglicht mit derzentralen, webbasierten Bereitstellung eine unternehmensweiteeinheitliche Arbeitsweise und weltweite Verfügbarkeit mit geringemSuchaufwand. In einem geregelten Verfahren werden Vorlagenfreigegeben und für den Nutzerkreis gezielt veröffentlicht. Im Fallevon Vorlagen-Änderungen werden alle Anwender automatisch informiert.Neue Erkenntnisse und Erfahrungen fließen so automatisch in dasRisikomanagement ein.Pressekontakt:Julia Meyer-HolderbaumTel. +49 451/930986-17Email: julia.meyer-holderbaum@plato.deOriginal-Content von: PLATO AG, übermittelt durch news aktuell