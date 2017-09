Leserwahl ,Chef Kombi 2017': SKODA fährt mit zwei Modellen auf das Siegerpodest (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Leser der ,Deutschen Handwerks Zeitung' und des ,handwerkmagazin' küren SUPERB COMBI zum ,Chef Kombi 2017' in derImportwertung- OCTAVIA COMBI komplettiert das Podium in der Importklasse mitRang drei- Insgesamt vierter Sieg in Folge für SKODA bei der Leserwahl derbeiden FachblätterDer SKODA SUPERB COMBI ist der beliebteste Importkombi bei denLesern der ,Deutschen Handwerks Zeitung' und des ,handwerk magazin'.Damit wählen Deutschland Mittelständler das SKODA Flaggschiff bereitszum dritten Mal zur Nummer eins. Der SKODA OCTAVIA COMBI komplettiertdas Podium in der Importwertung mit Rang drei. Insgesamt verbucht dietschechische Traditionsmarke seit 2011 vier ,Chef Kombi'-Siege undacht Podiumsplatzierungen.Die Leser aus Handwerk und anderen mittelständischen Betriebenhaben entschieden: Der SKODA SUPERB COMBI ist der ,Chef Kombi 2017'unter allen Import-Mittelklassemodellen. Mit 15,5 Prozent derLeserstimmen setzt sich das elegante Flaggschiff der Marke gegen zehnKonkurrenten durch. Der SKODA OCTAVIA COMBI erzielt mit 10,1 Prozentden dritten Rang bei den beliebtesten Importkombis. Mit ihremgroßzügigen Raumangebot, durchdachter Funktionalität, modernenAssistenzsystemen für Sicherheit und Komfort sowie hoherWirtschaftlichkeit erfüllen beide Modelle die Ansprüche gewerblicherKunden in besonderer Weise. SKODA siegt damit bereits zum vierten Malbei der Leserwahl ,Chef Kombi' und verbucht die achtePodiumsplatzierung.Insgesamt standen bei dem Wettbewerb, den die ,Deutsche HandwerksZeitung' und das ,handwerk magazin' alle zwei Jahre gemeinsamausschreiben, 18 Modelle in der Mittelklasse zur Wahl - davon zwölfImportfahrzeuge. Ihre Zweitstimme konnten die Teilnehmer in derOberklassewertung abgeben. Die Holzmann Medien GmbH & Co. KG verleihtdie Auszeichnungen am 15. September auf der InternationalenAutomobil-Ausstellung in Frankfurt an die Gewinner.Pressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell