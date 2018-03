Lesen und lesen lassen: WDR-Radio mit Highlights der Lit.Cologne und weiteren Bücher-Sendungen

Köln (ots) -Die 18. LitCologne ist zu Ende, doch das große Lesen geht weiter.Beim "WDR5 Literatursommer" gibt es ein Wiederhören mitherausragenden Veranstaltungen des internationalenLiteraturfestivals. Zwischen dem 5. Juli und dem 2. September sendetWDR 5 donnerstags (20.05 bis 21.00 Uhr) Lesungen und Interviews u.a.mit Klaus Maria Brandauer (5.7.), Joschka Fischer (12.7.) RobertoSaviano (12.8.) und Richard David Precht (19.8.).Der KinderRadioKanal KiRaKa hat mehr als 20 Veranstaltungen derlit.kid.Cologne mitgeschnitten. Von Karfreitag an sind an denFeiertagen bis Fronleichnam Ende Mai nachmittags Lesungen ausKinder-Klassikern oder neuen Kinderbüchern zu hören. Außerdem stelltdas Radio die Autorinnen und Autoren der Kinderbücher inausführlichen Portraits vor.Beim jungen europäischen Kulturradio COSMO gibt es Ostermontag (2.4.)ab 20.00 Uhr gleich vier Lesungen der Lit.Cologne: Bei der Premierevon "COSMO liest" präsentiert Sasha Marianna Salzmann gemeinsam mitCOSMO-Buchexperte Ulrich Noller ihren Debütroman "Außer sich". BisMitternacht folgen "Der Boxer", das neue Werk von Polensherausragendem Gegenwartsautor Szczepan Twardoch, "Das Leben desVernon Subutex 2" von Virginie Despentes und Antonin Varennesabenteuerliche Suche nach dem Äquator.Auch über die Lit.Cologne hinaus bietet das WDR-Radio an denOstertagen Lesestoff:Karfreitag (30.3.) ist bei WDR 2 großer Lesetag. Um Leselust geht esin Interviews mit Bestsellerautor Sebastian Fitzek ("Flugangst 7A"),Ingo Siegener ("Der kleine Drache Kokosnuss"), Bernhardt Schlink("Olga") und Margit Auer ("Schule der magischen Tiere"). ChristineWestermann fragt, wann beim Lesen das Genießen anfängt - und DenisScheck klärt, worauf es bei Aufzucht und Pflege einesLieblingsbücherregals ankommt. Bei Mike Litt geht es um den Westenund seine Autoren, aber auch um die Frage, wie Kinder Lust aufs Lesenbekommen. Die Hörerinnen und Hörer erfahren auch, woran es liegt,dass sie manche Bücher nicht mehr aus der Hand legen können, wasLesen in ihrem Gehirn auslöst und bekommen persönlicheBuchempfehlungen. Und die WDR 2-Moderatorinnen und -Moderatorengewähren einen Blick auf ihre Nachttische und erzählen von ihrenaktuellen Lieblingsbüchern.WDR 3 ist am Ostermontag (2.4.) - wie stets an Feiertagen - zu Gastbei Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Diesmal spielt die "WDR3 Homestory" (12.04 - 13.00 Uhr) bei Schriftsteller, Schauspielerund Regisseur Joachim Meyerhoff. WDR-Reporterin Jenni Zylka versucht,der großen Sympathie des Schauspielers für die Verrückten und denalltäglichen Wahnsinn auf die Spur zu kommen - und schaut sich dabeieingehend in dessen Dachwohnung um.Der "WDR 5 Literaturmarathon" hat sich zur Kult-Veranstaltung derLitCologne entwickelt. 3000 Besucher haben sich - teils rund um dieUhr - im Kölner Funkhaus von Prominenten aus 100 Büchern über denNeubeginn vorlesen lassen. Das Motto des "WDR 5 Literaturmarathons"im kommenden Jahr heißt "100 Bücher fürs Leben". Schon jetzt könnenHörerinnen und Hörer ihre Wunschbücher, die sie ein Leben langbegleiten via Mail (100buecher@wdr.de) vorschlagen. Einsendeschlussist der 31.Oktober 2018.Täglich Bücher im ProgrammUnabhängig von Lit.Cologne und Buchmessen hat das WDR-Radioregelmäßig Buchtipps und Literaturempfehlungen im Programm. EineÜbersicht finden Sie hier:https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2018/03/_pdf/Buchsendungen_WDR.pdfFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Eva Maria WüstPresse und InformationTelefon 0221 220 7123eva-maria.wuest@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell