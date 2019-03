Lesen und lesen lassen: Die WDR-Highlights der lit.COLOGNE 2019

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Zum 19. Mal bringt das internationale Literaturfestlit.COLOGNE Lesebegeisterte, Autor*innen, Schauspieler*innen undVerleger*innen vom 19. bis 30. März 2019 in Köln zusammen. Der WDRist Medienpartner und Gastgeber zahlreicher Veranstaltungen im WDRFunkhaus. So wird dort u. a. am 19. März der Deutsche Hörbuchpreisverliehen und am 22. März gibt es 24 Stunden lang Live-Lesungen beimgroßen WDR 5 Literaturmarathon. Darüber hinaus berichtet der WDR inRadio, Fernsehen und Internet über viele Events der lit.COLOGNE.Gala zur Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises eröffnet dielit.COLOGNEIm Rahmen der festlichen Verleihung des Deutschen Hörbuchpreisesam 19. März eröffnet Annette Frier die diesjährige lit.COLOGNE. DieGäste im WDR Funkhaus erwarten an diesem Abend spannende Gesprächeund kurzweilige Lesungen aus den prämierten Werken. ModeratorKlaus-Jürgen ("Knacki") Deuser führt erstmalig durch dieVeranstaltung.Im Laufe des Abends werden Preisträgerinnen und Preisträger insieben Kategorien ausgezeichnet, darunter Eva Meckbach als BesteInterpretin, Gert Heidenreich als Bester Interpret und ChristophMaria Herbst für die Beste Unterhaltung. Sandra Hüller gewinnt denPreis "Hörbuch des Jahres" des Hessischen Rundfunks.Eine Neuerung in diesem Jahr: Beim Deutschen Hörbuchpreis 2019wird erstmals auch der "Beste Podcast" geehrt. Außerdem wird der vomWestdeutschen Rundfunk ausgelobte "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch2018" verliehen: Zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar hat derWDR online das Lieblingshörbuch des vergangenen Jahres gesucht. Werin der Gunst des Publikums ganz oben steht und damit den Preiserhält, bleibt bis zum 19. März ein gut gehütetes Geheimnis ... Auchmusikalisch kann der Deutsche Hörbuchpreis glänzen: Tom Gaebel undBand sorgen für einen Hauch von Broadway im WDR Funkhaus.Sendehinweis: Der "Deutsche Hörbuchpreis 2019" wird am 19.3. ab20.04 Uhr live auf WDR 5 sowie auf Bayern 2, Deutschlandradio / Kanal"Dokumente und Debatten", hr2-kultur, MDR Kultur, NDR Kultur, SR 2und SWR2 und als Audio- und Videostream auf wdr5.de übertragen.100 Bücher fürs Leben: Der WDR 5 Literaturmarathon 2019Es gibt Bücher, die begleiten einen ein Leben lang. Egal, wann undwie oft man sie in die Hand nimmt: Sie berühren immer aufs Neue,lesen sich jedes Mal anders und fühlen sich an wie gute Freunde.Bücherfans aus dem ganzen Land haben WDR 5 ihre "Freunde fürs Leben"verraten. Für den WDR 5 Literaturmarathon wurden Ausschnitte aus 100Lieblingsbüchern quer durch die Literaturgeschichte kombiniert.Diese werden gelesen von bekannten Stimmen wie Frank Goosen,Volker Pispers, Jan Philipp Reemtsma und Fritz Pleitgen sowieMitgliedern des WDR Sprecherensembles. Den Anfang machtNRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Auch Kölns OberbürgermeisterinHenriette Reker ist als Vorleserin dabei. Die Poetry-Slammer SandraDa Vina, Jean-Philippe Kindler und Marian Heuser haben Texte zumThema geschrieben. Moderiert wird der 24-stündige WDR 5Literaturmarathon dieses Jahr u.a. von Anna Planken, Katty Salié,Thomas Hackenberg, Marco Schreyl und Quichotte. Bands wie Erdmöbel,Schlagsaite, Maya Fadeeva oder Paul Weber runden die Leselangstreckemusikalisch ab. Die Veranstaltung beginnt am 22. März um 22 Uhr imWDR Funkhaus am Wallfrafplatz, der Eintritt ist frei.Sendehinweis: WDR 5 sendet den Literaturmarathon am 22.3. ab 22.04Uhr durchgehend live, nur unterbrochen von den Nachrichten undSendungen des aktuellen Tagesgeschehens. Das WDR Fernsehen überträgtnachts von 2 bis 7 Uhr. Auf wdr5.de gibt es 24 Stunden Audio- undVideostream, der auch in ausgewählten Bibliotheken übertragen wird.Fotos unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationCarla SchmidtTelefon 0221 220 7124carla-johanna.schmidt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell