Leseempfehlungen zur ITB Berlin NOW: Die besten Publikationen zum Thema Sustainable Responsiblity

Berlin (ots) - Zur Unterstützung des publizistischen Weckrufs hochrangiger Wissenschaftler, Umweltaktivisten und Einzelverantwortlichen an alle nationalen und internationalen Akteure, den Klima- und Umweltproblemen mit ihren fatalen Auswirkungen eiligst entgegenzuwirken, hat die ITB-Beauftragte für Corporate Social Responsibility (CSR), Frau Rika Jean-François, eine umfangreiche Titelliste für Hintergrundwissen zum Diskurs rund um den Themenkomplex "Sustainable Responsibility" ("Nachhaltige Verantwortung") vorgelegt. Im Zuge der Recherchen der ITB BuchAwards zur ITB Berlin NOW, die 2021 pandemiebedingt rein digital stattfindet, wurden diese Publikationen für eine Gesamtschau als Leseempfehlungen zusammengetragen.Darunter die aktuellen Bücher von Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller, des Dalai Lama, Greta Thunberg, Prof. Dr. Meinhard Miegel, Prof. Nick Bostrom, Prof. Dr. Edward O. Wilson, Prof. Dr. Boris Previsic, Dr. Dirk Steffens und Fritz Habekuß, Prof. Mojib Latif, Prof. Harald Lesch und Klaus Kamphausen, Dipl. Met. Sven Plöger, Hannes Jaenicke und Dr. Ina Knobloch, Markus Mauthe, Arved Fuchs, Naomi Klein, Prof. Dr. Andrew McAfee, Manfred Folkers und Prof. Dr. Niko Paech, Prof. Dr. Maja Göpel, Prof. Claudia Kemfert, Prof. Dr. Klaus Moegling, Dr. Susanne Götze, Petra Pinzler und Günther Wessel, Luisa Neubauer mit Alexander Repenning und last but not least Prof. Dr. Markus Rex.Leitmotivisch voran für die zu bewahrende, bedrohte komplexe Schönheit des Planeten Erde stellt Jean-François den opulenten Bildband "Human Nature - Über den Zustand unserer Erde" der international renommierten Fotograf*innen Cristina Mittermeier, Tim Laman, Frans Lanting, Paul Nicklen, Joel Sartore, George Steinmetz u.a., erschienen in der deutschsprachigen Fassung 2020 im Knesebeck Verlag.Das Bekenntnis der Mitarbeiter*innen der ITB Berlin zur globalen Nachhaltigkeit siehe unter: itb/SozialeVerantwortung (http://www.itb-berlin.de/de/ITBBerlin/SozialeVerantwortung).Die Bücherliste "Sustainable Responsibility" der ITB Berlin NOW 2021 - Autor*innen, Titel, Verlage:Planet ErdeJ Henry Fair, Tim Laman, Frans Lanting, Cristina Mittermeier, Paul Nicklen, Joel Sartore, Richard John Seymor, Brian Skerry, George Steinmetz, Brent Stirton, Ami Vitale, Steve WinterHuman Nature. Über den Zustand unserer ErdeKnesebeck Verlag, München (2020)OA: "Human Nature", Blackwell and Ruth Limited, 2020Katapult-Magazin102 Grüne Karten zur Rettung der WeltSuhrkamp Taschenbuch Verlag, Berlin (2020)Prof. Dr. Edward O. WilsonDie Hälfte der Erde. Ein Planet kämpft um sein LebenVerlag C.H.Beck, München (2016)OA: "Half Earth. Our Planet's Fight for Life", Liveright Publishing Corporation, 2016Alastair Fothergill & Keith Scholey mit Fred PearceUnser PlanetDuMont Reiseverlag, Ostfildern (2019)OA: "Our Planet", Transworld Publishers, 2019Prof. Nick BostromDie verwundbare Welt. Eine HypotheseSuhrkamp Verlag, Berlin (2020)OA: "The Vulnerable World Hypothesis", Working Paper (Version 3.46), Future of Humanity Institute, Oxford, 2018Nathaniel RichLosing EarthRowohlt Berlin Verlag (2019)OA: "Losing Earth. A Recent History", Farrar, Strauss and Giroux, 2019Geheimnis Regenwald. Die bedrohten Paradiese unserer ErdeKunth Verlag, München (2020)David Wallace-WellsDie unbewohnbare Erde. Leben nach der ErderwärmungLudwig Verlag, München (2019), OA: "The Uninhabitable Earth", Tim Duggan Books, 2019ForschungProf. Dr. Markus RexEingefroren am Nordpol. Das Logbuch von der "Polarstern".Die größte Arktisexpedition aller ZeitenC. Bertelsmann Verlag, München (2020)Esther Horvath, Sebastian Grote, Katharina Weiss-TuiderBildband "Expedition Arktis"Prestel Verlag, München, London, New York (2020)Umwelt / ArtenDr. Dirk Steffens, Fritz HabekußÜber Leben. Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwindenPenguin Verlag, München (2020)Dr. Dirk Steffens, Fritz HabekußÜber Leben. Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwindenGelesen von den AutorenDer Hörverlag, München (2020)Hannes Jaenicke, Dr. Ina KnoblochAufschrei der Meere. Was unsere Ozeane bedroht und wie wir sie schützen müssenUllstein Verlag, Berlin (2019)Jana Steingässer, Manolo Ty, Klimahaus Bremerhaven (Hg.)Nordsee - Südsee. Zwei Welten im WandelKnesebeck Verlag, München (2020)Dr. Richard SmithKoralle & Co. Warum die Unterwasserwelt für unser Überleben so wichtig istVerlag Delius Klasing, Bielefeld (2020)OA: "The World Beneath. The Life and Times of Unknown Sea Creatures and Coral Reefs", Apollo Publishers LLC (2019)Dr. Klemens Pütz, Dunja BatariloUnverfrorene Freunde. Wie Pinguine leben und warum sie gefährdet sindUllstein TB Verlag, Berlin (2019)Dr. Merlin SheldrakeVerwobenes Leben. Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussenUllstein Buchverlage, Berlin (2020)OA: "Entanglet Life", Bodley Head, Penguin, 2020Dr. Andreas H. Segerer, Eva RosenkranzDas große Insektensterben. Was es bedeutet und was wir jetzt tun müssenoekom verlag, München (2018)Hannah EmdeAbenteuer Artenschutz. Als Tierärztin im DschungelMalik/Piper Verlag, München (2020)Klimawandel / Appelle / HandelnProf. Dr. Heinz WannerKlima und Mensch. Eine 12'000-jährige GeschichteHaupt Verlag, Bern (2020)Prof. Dr. Kyle HarperFatum. Das Klima und der Untergang des Römischen ReichesVerlag C.H.Beck, München (2020)OA: "The Fate of Rome. Climate, Desease, and the End of an Empire", Princeton University Press, 2017Prof. Dr. Boris PrevisicCO2: Fünf nach Zwölf. Wie wir den Klimakollaps verhindern könnenMandelbaum Verlag, Wien, Berlin (2020)Dipl. Met. Sven PlögerZieht euch warm an, es wird heiß! Den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen lernenWestend Verlag, Frankfurt am Main (2020)Prof. Dr. Mojib LatifHeißzeit. Mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse tretenVerlag Herder, Freiburg im Breisgau (2020)Arved FuchsDas Eis schmilzt. Klimaschutz und Wirtschaft neu denkenDelius Klasing Verlag, Bielefeld (2020)Prof. Dr. Christian-D. SchönwieseKlimawandel kompakt. Ein globales Problem wissenschaftlich erklärtBorntraeger Verlag, Stuttgart (2019)Prof. Dr. Friederike OttoWütendes Wetter. Auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und StürmeUllstein TB Verlag, Berlin (2020)Stephan Bonner, Anne WeissGeneration Weltuntergang. Warum wir schon mitten im Klimawandel stecken, wie schlimm es wird und was wir jetzt tun müssenDroemer Verlag, München (2019)Prof. Dr. Harald Lesch, Klaus KamphausenWenn nicht jetzt, wann dann? Handeln für eine Welt, in der wir leben wollenPenguin Verlag, München (2019)Prof. Dr. Rainer Grießhammer#klimaretten. Jetzt Politik und Leben ändernLambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau (2020)Dalai Lama mit Franz AltDer Klima-Appell des Dalai Lama an die Welt. Schützt unsere UmweltBenevento Verlag, München, Salzburg (2020)Dalai LamaBe Angry! Die Kraft der Wut kreativ nutzenallegria/Ullstein Buchverlage, Berlin (2019)OA: "Be Angry!", Hampton Roads Publishing Inc, 2019Jonathan FranzenWann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Gestehen wir uns ein, dass wir die Klimakatastrophe nicht verhindern könnenRowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg (2020)Essay "What if We Stopped Pretending? The climate apocalypse is comming. To prepare for it, we need to admit that we can't prevent it", in "The New Yorker", 8. Sept. 2019Umdenken / Neuordnung / SystemkritikEntwicklungsminister Dr. Gerd MüllerUmdenken. Überlebensfragen der MenschheitMurmann Publishers, Hamburg (2020)Prof. Dr. Albrecht von MüllerDie Selbstentfaltung der Welt. Eine Einladung, Zeit und Wirklichkeit neu zu denken und mit Komplexität anders umzugehenSiedler Verlag, München (2020)Prof. Dr. Meinhard MiegelDas System ist am Ende. Das Leben geht weiter. Verantwortung in Krisenzeitenoekom verlag, München (2020)Naomi KleinWarum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kannHoffmann und Campe, Hamburg (2020)OA: "On Fire. The (Burning) Case for a Green New Deal", Simon & Schusters, 2019Prof. Dr. Claudia KemfertMondays for Future. Freitag demonstrieren. Am Wochenende diskutieren. Ab Montag anpacken und umsetzen.Murmann Publishers, Hamburg (2020)Prof. Dr. Maja GöpelUnsere Welt neu denken. Eine EinladungUllstein Taschenbuch Verlag, Berlin (2020)Thomas LiebschZivilisationskollaps. Warum uns der Zusammenbruch droht und wie wir ihn noch abwenden könnenoekom verlag, München (2020)Prof. Dr. Heiner FlassbeckDer begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft.Lassen sich Ökonomie und Ökologie versöhnen?Westend Verlag, Frankfurt am Main (2020)Prof. Dr. Lars Hochmann (Hg.)economists4future. Verantwortung übernehmen für eine bessere WeltMurmann Verlag, Hamburg (2020)Prof. Dr. habil. Klaus MoeglingNeuordnung. Eine friedliche und nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich. Analyse, Vision und Entwicklungsschritte aus einer holistischen SichtVerlag Barbara Budrich, Opladen, Berlin, Toronto (2020)Dr. Susanne Götze, Annika JoeresDie Klimaschmutzlobby. Wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufenPiper Verlag, München 2020Dr. Susanne GötzeLand unter im Paradies. Reportagen aus dem Menschenzeitalteroekom verlag, München (2018)Tomasz KoniczKlimakiller Kapital. Wie ein Wirtschaftssystem unsere Lebensgrundlagen zerstörtMandelbaum Kritik & Utopie, Wien, Berlin (2020)Jens Wernicke, Dirk Pohlmann (Hrsg.)Die Öko-Katastrophe - Den Planeten zu retten, heißt die herrschenden Eliten zu stürzenRubikon-Betriebsgesellschaft, Mainz 2019#HALTUNG. Statements für eine bessere Gesellschaft in Originalaufnahmenvon Albert Einstein bis Greta ThunbergDer Hörverlag, München (2020)Umweltaktivist*innenGreta ThunbergIch will, dass ihr in Panik geratet! Meine Reden zum KlimaschutzFischer Taschenbuch, Frankfurt am Main (2020)MagZineFridays for FutureDelius Klasing Verlag, Bielefeld (2019)Luisa Neubauer, Alexander RepenningVom Ende der Klimakrise. Eine Geschichte unserer ZukunftTropen/J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Stuttgart (2019)Der Jugendrat der Generationen Stiftung, Claudia Langer (Hrsg.)Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen!10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft.Karl Blessing Verlag, München (2019)Markus MautheAllein kann ich die Welt nicht retten.Mein Leben für den Schutz unserer Erde oder warum wir jetzt handeln müssenKnesebeck Verlag, München (2020)Hrsg.: Michael Timmermann, Sina Kamala Kaufmann, Annemarie Botzki, Mitarbeit Steffen GreinerWann wenn nicht wir*. Ein Extinction Rebellion HandbuchS. Fischer Verlag, Frankfurt am Main (2019)OA: "This is not a Drill. An Extinction Rebellion Handbook", Penguin Books, 2019Derrick Jensen, Lierre Keith, Aric McBayDeep Green Resistance. Strategien zur Rettung des PlanetenPromedia Druck- und Verlagsgesellschaft, Wien (2020)OA: "Deep Green Resistance. Strategy to Save the Planet", Seven Stories Press, 2011Carola RacketeHandeln statt hoffen. Aufruf an die letzte GenerationDroemer Verlag, München 2019MagBookMut. Wie Greenpeace die Welt verändert hat - 40 Jahre GreenpeaceDelius Klasing Verlag, Bielefeld (2020)Nachhaltig wirtschaften und lebenProf. Dr. Andrew McAfeeMehr aus weniger. Die überraschende Geschichte, wie wir mit weniger Ressourcen zu mehr Wachstum und Wohlstand gekommen sind - und wie wir jetzt unseren Planeten rettenDeutsche Verlags-Anstalt, München (2020)OA: "More from less. The surprising story of how we learned to prosper using fewer resources - and what happens next", Scribner, 2019Manfred Folkers, Prof. Dr. Niko PaechAll you need is less. Eine Kultur des Genug aus ökonomischer und buddhistischer Sichtoekom verlag, München (2020)Dr. Hans-Dietrich ReckhausFliegen lassen. Wie man radikal und konsequent neu wirtschaftetMurmann Publishers, Hamburg (2020)Dr. Antje von DewitzMut steht uns gut! Nachhaltig, menschlich, fair - mit Haltung zum ErfolgBenevento Verlag, Salzburg, München (2020)Petra Pinzler & Günther WesselVier fürs Klima. Wie unsere Familie versucht, CO2-neutral zu lebenDroemer Verlag, München (2018)Dr. Indra Starke-OttichMein Weg aus der Plastikfalle. Wie sich Kunststoffe im Alltag vermeiden lassenoekom verlag, München (2020)Ulrike BremmEvery Day for Future. 100 Dinge, die du selbst tun kannst, um das Klima zu schützen, nachhaltig zu leben und die Natur zu bewahrenfrechverlag, Stuttgart (2019)Ina Volkmer, Anne-Kristin KastensEvery Day For Future. Bucket List für ein nachhaltiges Leben100 Challenges, um die Welt täglich besser zu machen - auswählen, umsetzen, abhaken!frechverlag, Stuttgart (2020)Jens Wernicke, Kerstin Chavent, Isabelle Krötsch, Elisa Gratias (Hrsg.)Nur Mut! Wenn wir uns ändern, verändert das die WeltRubikon-Betriebsgesellschaft, Mainz (2020)Umwelt und Klima Kindern erklärtKeilly SwiftMach dich stark für eine bessere Welt. So kannst du etwas verändern.Für Alltagshelden und Weltverbesserer, ab 8 J.Dorling Kindersley Verlag, München (2020)Kristina HeldmannOhne Eis kein Eisbär. Kristina HeldmannOhne Eis kein Eisbär. Klimawissen zum Mitreden, ab 8 J.Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin (2020)Marie G. RohdeUnheimliche Umweltmonster ... und wie man sie besiegt, ab 8 J.Knesebeck Verlag, München (2020)OA: "Monstruos verdaderos - Que amenazan el Planeta", Zahorí Books, 2019Marc ter Horst, Wendy PandersPalmen am Nordpol. Alles über den Klimawandel, ab 10 J.Gabriel Verlag, Stuttgart (2020)OA: "Palmen op de Noorpool", Uitgeverij J. H. Gottmer / H.J.W. Becht bv, 2018 Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund 10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Im Rahmen der virtuell stattfindenden ITB Berlin findet auch der ITB Berlin NOW Kongress, der größte Fachkongress der Branche, digital statt. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de 