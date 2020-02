Lese- und Schreibkompetenz stärken: AOK und Stiftung Lesen veröffentlichen Handlungsempfehlungen

Berlin (ots) - Rund zwölf Prozent der Erwerbsfähigen hierzulande können nichtrichtig lesen und schreiben. Das zeigte die 2019 veröffentlichte LEO-Studie derUniversität Hamburg. Hochgerechnet entspricht dies bundesweit etwa 6,2 MillionenMenschen. Angesichts dieser alarmierenden Zahlen hat das vom Bundesministeriumfür Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt "HEAL - Health Literacy imKontext von Alphabetisierung und Grundbildung" Empfehlungen veröffentlicht, wiedie Lese- und Schreibfähigkeit im Bereich der Gesundheitsversorgung gestärktwerden kann. Sie konzentrieren sich auf vier Handlungsbereiche: Vernetzung vonAkteuren, Gestaltung von Rahmenbedingungen, Erreichung und Ansprache vonZielgruppen sowie Einbezug von Chancen und Implikationen der Digitalisierung inallen Handlungsfeldern. Darüber hinaus empfehlen beide HEAL-Projektpartner demBundesministerium für Bildung und Forschung, einen Förderschwerpunkt zu diesemThemenfeld zu initiieren. Vorausgegangen waren zwei prominent besetzteFachtagungen mit den Initiatoren AOK-Bundesverband und Stiftung Lesen sowieweiteren 70 Expertinnen und Experten, ferner ein intensiver Austausch mitbetroffenen Personen."Wenn Menschen beispielsweise den Beipackzettel eines Medikaments nichtverstehen, weil sie nicht richtig lesen und schreiben können, so kann diesgesundheitsschädliche Folgen haben. Für Allergiker, die die Nährwertangaben aufLebensmitteln nicht richtig lesen können, wird das sogar lebensbedrohlich. Diesefehlende Lese- und Schreibkompetenz kann sich auch auf viele andereLebensbereiche negativ auswirken. Unsere Empfehlungen verfolgen daher einengesamtgesellschaftlichen Ansatz, der sich nicht nur an Akteure aus dem Bildungs-und Gesundheitssektor richtet, sondern auch viele weitere politische Ressorts indie Pflicht nimmt", erklärt Dr. Kai Kolpatzik, Präventionsexperte imAOK-Bundesverband.Dementsprechend konzentrieren sich die im Rahmen von HEAL erarbeitetenVorschläge neben der zentralen Forderung der "Literacy in all Policies" auf vierHandlungsfelder: die "Vernetzung von Akteuren" sieht beispielsweise diepartnerschaftliche Planung und Umsetzung von Grundbildungsangeboten durchAnbieter aus der Gesundheitsförderung und Alphabetisierung vor. Unter der"Gestaltung von Rahmenbedingungen" verstehen die Initiatoren unter anderem dieEntwicklung laienverständlicher Darstellungen auf Beipackzetteln und anderenmedizinisch relevanten Materialien. Die weiteren beiden Bereiche beziehen sichauf die "Erreichung und Ansprache von Zielgruppen" sowie den "Einbezug vonChancen und Implikationen der Digitalisierung in allen Handlungsfeldern"."Unser Ziel ist es, Menschen in ihrem Alltag zu stärken und dafür zu sorgen,dass sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten. Gerade beim Thema Gesundheit kanneine gute Lesekompetenz darüber entscheiden, ob Vorsorge und Therapien optimalgenutzt werden und erfolgreich sind. Wir empfehlen daher allen Akteuren aus demBildungs- und Gesundheitsbereich, sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass LesenBestandteil einer jeden Biographie wird", sagt Prof. Dr. Simone C. Ehmig,Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung bei der Stiftung Lesen.HEAL ist nicht das einzige Projekt, bei dem AOK und Stiftung Lesen sichengagieren. Seit vielen Jahren unterstützt die AOK den bundesweiten Vorlesetagder Stiftung Lesen. Beide Partner sind derzeit im Gespräch, die Zusammenarbeitweiter auszubauen. Ferner bietet die AOK im Internet mit den sogenanntenFaktenboxen ein kostenloses Unterstützungsangebot, das Gesundheitsinformationenleichter verständlich macht. Außerdem beraten und unterstützen bundesweit über700 AOK-Pflegeberater Pflegebedürftige und ihre Angehörigen und bringen ihnen soGesundheits- und Pflegeinformationen transparent und laienverständlich näher."Auch diese Angebote fördern die leichtere Verständlichkeit vonGesundheitsinformationen", weiß Dr. Kolpatzik.Hinweis an die Redaktionen:Weitere Hintergrundinformationen zum Thema finden Sie unter:https://www.stiftunglesen.de/forschung/forschungsprojekte/healAußerdem enthält die neue Ausgabe der G+G einen Begleitartikel: https://www.gg-digital.de/2020/01/lesekompetenz-staerkt-die-gesundheit/index.htmlEin zusammenfassender Animationsfilm ist auf der Website des AOK-Bundesverbandesabrufbar: https://www.aok-bv.de/engagement/gesundheitskompetenz/Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Kai Behrens | 030 346 46 23 09 | 0152 015 630 42 | presse@bv.aok.deAOK-Bundesverband | Rosenthaler Straße 31 | 10178 BerlinFranziska Hedrich | 06131 288 90 28| franziska.hedrich@stiftunglesen.deStiftung Lesen | Römerwall 40 | 55131 MainzWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8697/4511660OTS: AOK-BundesverbandOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell