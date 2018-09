Les Moonves tritt von der Spitze des US-Medienunternehmens CBS ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Les Moonves (68) wird als Vorstandschef des US-Medienunternehmens CBS abtreten.



Das teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Moonves sieht sich Vorwürfen sexueller Belästigung gegenüber, erst am Sonntag waren neue Anschuldigungen bekanntgeworden. CBS und Moonves selbst wollen 20 Millionen Dollar an Organisationen spenden, die die #MeToo-Bewegung im Kampf gegen Sexismus unterstützen.