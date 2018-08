"Les Ballets de Monte-Carlo": Ballettabend mit Choreografien von Nacho Duato und Joseph Hernandez im 3sat-Festspielsommer (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 1. September 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungAus dem Sommerprogramm 2018 von "Les Ballets de Monte-Carlo"präsentiert 3sat im Rahmen seines Festspielsommers einen Ballettabendmit zwei thematisch unterschiedlichen Choreografien von Nacho Duatound Joseph Hernandez - am Samstag, 1. September 2018, 20.15 Uhr, inErstausstrahlung. Die Dokumentation "Tanz-Hotspot Monaco"(Erstausstrahlung) zeigt bereits um 19.20 Uhr, wie das Fürstentumsich zum Aushängeschild in Sachen Tanz entwickelt hat.Das Ballettstück "White Darkness", das Nacho Duato 2001 für dieCompañía Nacional de Danza in Madrid kreierte, gilt als Meilensteinder Tanzgeschichte. In diesem Stück voll existentieller Tiefeverarbeitet Duato den Drogentod seiner Schwester. ZwischenDrogeneuphorie und tänzerischer Ekstase bewegen sich diedurchästhetisierten Pas de deux. Eine Geschwisterbeziehung wird durchdie Kokain-Sucht zerstört. "White Darkness" symbolisiert dasBestreben, aus der Finsternis ins Licht zu gelangen. Die Liebe istFluchtpunkt, Hoffnung und Sinn des Lebens, die aber keine Chancegegen die Droge hat.Die Welturaufführung von "The Lavender Follies" desNachwuchs-Choreografen Joseph Hernandez ist dagegen von derLeichtigkeit des Lebens inspiriert, von Broadway, Musical, Kino undCabaret. Seine Choreografie ist eine Hommage an Rodgers andHammerstein, Stephen Sondheim, Kander and Ebb, die großen Namen derShow und des Theaters. Für Hernandez ist dieses Stück einepersönliche Liebeserklärung an die Welt der Bühne, die ästhetisch dieBrücke zwischen Balletttradition und der Komplexität des modernenTanzes schlägt.3sat setzt den diesjährigen Festspielsommer am Samstag, 8.September 2018, um 20.15 Uhr mit "Wolfgang Amadeus Mozart: DieEntführung aus dem Serail" (Erstausstrahlung) aus der Opéra de Lyon,dem Opernhaus des Jahres 2017, fort."Les Ballets de Monte-Carlo" und "Tanz-Hotspot Monaco" alsVideo-Stream: https://ly.zdf.de/XZB/Der 3sat-Festspielsommer im Überblick: https://ly.zdf.de/3Tf/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/lesballetsdemontecarlo3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell