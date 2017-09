Lernportal des Deutschen Volkshochschul-Verbands unterstützt funktionale Analphabeten bei der Bundestagswahl

Bonn (ots) - Nicht immer steckt Politikverdrossenheit dahinter,wenn Menschen nicht zur Wahl gehen. Auch unzureichende Lese- undSchreibkenntnisse können ein Grund dafür sein, dass Bürgerinnen undBürger auf ihr Wahlrecht verzichten. Unterstützung erhalten sie jetztvor der Bundestagswahl vom Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV):Auf "Ich-will-wählen-gehen.de" erklären vertonte Übungen, wie dasWählen funktioniert, wie man Briefwahlunterlagen beantragt oder wieman den Stimmzettel korrekt ausfüllt.Rund 14 Prozent der Erwerbsfähigen in Deutschland sind funktionaleAnalphabeten. Sie können nicht ausreichend lesen und schreiben, umzusammenhängende Texte zu verstehen - wie etwa dieWahlbenachrichtigung. Bereits vor den Bundestagswahlen 2009 und 2013nutzten Tausende Personen das eigens aufgesetzte Lernportal des DVV,um sich über den Wahlvorgang zu informieren und auch darüber, wie derBundestag arbeitet und welche Einflussmöglichkeiten Bürgerinnen undBürger haben, wenn sie sich an der Wahl beteiligen. DerBundeswahlleiter unterstützt das Projekt des DVV und hat die Übungenautorisiert.Volkshochschulen, die bundesweit größten Anbieter von Kursen zuAlphabetisierung und Grundbildung, haben vielerorts auch Kurse imProgramm, um Menschen auf die Bundestagswahl vorzubereiten. BeiBedarf helfen sie Wahlberechtigten auch persönlich weiter.Die Bundeswahlordnung erlaubt übrigens, dass Menschen, die nichtausreichend lesen können, im Wahllokal oder bei der Briefwahl dieUnterstützung einer Vertrauensperson in Anspruch nehmen können. Wennnötig, darf die Hilfsperson gemeinsam mit der Wählerin oder demWähler die Wahlkabine aufsuchen."Ich-will-wählen-gehen.de" ist eine Entwicklung im Rahmen desDVV-Projekts "Ich-will-lernen.de", Deutschlands größtem Lernportalmit mehr als 31.000 Übungen zur Alphabetisierung und Grundbildung,zur Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss sowie zur ÖkonomischenGrundbildung. Das mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung undForschung geförderte Lernportal eignet sich für Lernende mit und ohneVorkenntnisse im Lesen und Schreiben. Es kann ganz individuellgenutzt werden oder als Ergänzung zu einem Kurs. Selbstlernendeerhalten Unterstützung von Online-Tutoren.Pressekontakt:Gabi Netz, Projektleiterin für das Lernportal "Ich will lernen",Tel.: 0228 / 975 69 - 174, E-Mail: netz@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell