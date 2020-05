Lernen und musizieren mit der Weltspitze: Die neue WDR Big Band Play Along App ab sofort für iOS und Android

Köln (ots) - Egal ob Saxophon, Trompete, Posaune, Gitarre, Klavier, Bass oder Schlagzeug - in der neuen WDR Big Band Play Along App können Musiker*innen und alle, die es werden wollen, mit der WDR Big Band gemeinsam spielen und von den Weltklasse-Musiker*innen lernen. "Gerade in der jetzigen jazzkonzertlosen Zeit ist die neue App eine großartige Motivation, sein Instrument wieder aus dem Schrank zu holen und sich mit der WDR Big Band gemeinsam auf die digitale Bühne zu begeben", so Dr. Christoph Stahl, Leiter der Hauptabteilung Orchester und Chor.WDR Musiklern-App für Amateure bis ProfisDie WDR Big Band Play Along App eignet sich für alle Musiker*innen, vom Amateur mit einem Jahr Spielerfahrung bis hin zum Profi: Insgesamt fünf Arrangements verschiedener Stile, darunter Latin, Funk oder Boogaloo, können ausgewählt werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade - von leicht bis schwer. "Unabhängig davon, welches Instrument die User spielen, lässt die App sie in ihrem eigenen Tempo arbeiten - Musik hören, die Noten lesen und mithilfe des eingebauten Mischpults an den Mehrspuraufnahmen teilnehmen", erklärt John Goldsby, Bassist der WDR Big Band und einer der App-Entwickler die Features.Die Kompositionen und Arrangements sind exklusiv von renommierten Big Band-Arrangeuren für das Play Along erstellt und von der WDR Big Band aufgenommen worden. Die App arbeitet mit 15 Kanälen, wobei 12 separate Instrumentalspuren individuell gesteuert werden können. Hilfreiche Funktionen wie Muten, Anwählen von Solo-, Count-Off- oder Metronomspuren sowie der Notendownload machen die App zur idealen Musiklern-App und reizvollen Play Along-App für Profimusiker*innen, die einmal mit den Musiker*innen des WDR zusammen spielen wollen. Sie ist nach der Web-App klangkiste.wdr.de, mit der Kinder spielerisch komponieren lernen können, das zweite App-Angebot der WDR Ensembles.Die kostenlose WDR Big Band Play Along App ist ab sofort im iOS Store und bei Google Play erhältlich. Alle Informationen zur App gibt es auf der Website der WDR Big Band: http://www.wdr.de/k/wbb_appMehrfach international ausgezeichnete Big BandDie WDR Big Band zählt zu den besten zeitgenössischen Big Bands der Welt und ist das erste europäische Jazzensemble, das für seine CD-Produktionen mehrfach mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Das Repertoire der WDR Big Band deckt das gesamte Spektrum des Jazz und der jazzverwandten Musik von der Tradition bis zur Avantgarde ab. Geleitet wird die WDR Big Band von zwei renommierten Amerikanern: Bob Mintzer ist Chefdirigent und Vince Mendoza der ´"Composer in Residence" der Band.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Alessandro RomioWDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4594637OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell