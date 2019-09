Mainz (ots) -Im Tierreich spielen nicht nur Jungtiere, um Geschicklichkeit,Schnelligkeit und Kondition zu perfektionieren und die Regeln ihrerGemeinschaft kennenzulernen. Auch das Spielen im hohen Alter hat sichals gewinnbringend für das Individuum und für die Gruppe erwiesen.Die "Terra X"-Dokumentation "Spielen im Tierreich - Lernen fürsLeben" stellt am Sonntag, 22. September 2019, 19.30 Uhr, vielfältigeFormen und komplexe Funktionen des Spielens im Tierreich vor. DerFilm ist in der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de bereits abrufbar.Zu den verspieltesten Tieren zählen junge Raubkatzen. Löwenwelpentrainieren im Spiel das Kämpfen und lernen so die Rangordnung kennen.Gerade bei sehr intelligenten Tieren fördert ausgiebiges Spielen dieEntwicklung des Gehirns. So erlernen junge Elefanten dabei nicht nurdie Regeln und Beziehungen im Herdenleben, sondern auch, wie sie die40.000 Muskeln ihres Rüssels geschickt einsetzen. Die Japanmakakenspielen bis ins hohe Alter mit Steinen. Der Primatologe MichaelHuffman vom Primate Research Institute in Kyoto hält es für möglich,dass das Spielen vor Demenz schützt. Geradezu hemmungslos spielenKeas aller Altersklassen. Die grünen Bergpapageien haben sogar eineneigenen Ruf entwickelt, wenn einer von ihnen interessanteSpielgegenstände gesichtet hat.Früher dachte man, dass nur Säugetiere und Vögel spielen. In denvergangenen Jahren, in denen sich immer mehr Forscher demSpielverhalten der Tiere gewidmet haben, wurde klar, dass auchFische, Reptilien und Weichtiere spielen. Bei den meisten anderenTierarten verhält es sich aber ähnlich wie bei den Menschen: Weil siefür Nahrung und Sicherheit sorgen müssen, haben die Erwachsenenschlicht kaum Zeit zu spielen.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-spielen-im-tierreich-lernen-fuers-leben/Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/bapH/"Terra X" in der ZDFmediathek: https://terra-x.zdf.deAlle Filme in der ZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embeddingmit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben.Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/"Terra X" bei YouTube: https://ly.zdf.de/tl1/"Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX"Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell