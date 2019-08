Lernen Sie MitarbeiterInnen souveräner fordern, fördern und führen!

Salzburg (ots) - Berufsbegleitend zum akademischen "Master in Training andDevelopment"Der anspruchsvolle Alltag einer Führungskraft und die stetige Spannung zwischender Erwartung, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und stets einen motivierendenund fördernden Umgang mit den MitarbeiterInnen zu pflegen, hat schon so mancheFührungskraft vor eine große Herausforderung gestellt. Damit Sie mögliche Fehlervermeiden bietet das Masterprogramm in Training and Development (MTD) derSMBS-University of Salzburg Business School Inhalte, umManagement-Herausforderungen und Coaching-Aufgaben professionell auszuüben.Das inhaltlich breit gefächerte Masterstudium in Training and Development ist imdeutschsprachigen Raum als das "Salzburger Modell" bestens bekannt.Es vermittelt nicht nur aktuelles Wissen auf dem neuesten Stand derwissenschaftlichen Forschung, sondern besticht unter anderem auch durch breitenErfahrungsaustausch und Selbsterfahrung um die eigenen Führungskompetenzen zuoptimieren. Die Gruppendynamik fördert die Selbstreflexion und ermöglicht, dastheoretisch erworbene Wissen durch Fallbeispiele in das jeweilige Arbeitsfeldder TeilnehmerInnen zu transferieren, denn zum Führen muss man nicht geborensein, Führen kann man lernen.Moderne Führung bindet Mitarbeiter einDer Schlüssel zum erfolgreichen Führungskonzept liegt in der Einbindung derMitarbeiterInnen von Beginn eines Projektes an. Es gilt seine MitarbeiterInnenstets in die diversen Entscheidungsprozesse des Unternehmens einzubinden.Dadurch entstehen eine aktive Beteiligung und eine echte Identifikation mit denZielsetzungen des Unternehmens. Vor diesem Hintergrund muss moderneFührungsarbeit erdacht werden um in der Zukunft zu bestehen.Das Studienprogramm "Master in Training and Development (MTD)" der SMBS -University of Salzburg Business School wendet sich an Führungskräfte,TrainerInnen und Coaches, die ihre Trainings- und Coaching-Aufgabenprofessionell vertiefen, Führung-Know how- mit Trainings- / Coachingwissengeschickt verknüpfen, mehr Sicherheit in der Mitarbeiterführung erzielen und ander eigenen Persönlichkeitsentwicklung feilen möchten.Das Programm ist berufsbegleitend konzipiert und wird über 3 Semester inWochenendmodulen (FR nachmittags / SA ganztags) angeboten. Das 4. Semestersteht für die individuelle Bearbeitung der Masterthesis aus dem jeweiligenUmfeld der Studierenden zur Verfügung. Das Masterstudium schließt mit demakademischen Grad eines "Masters in Training and Development" der Paris LodronUniversität Salzburg ab.Weitere Informationen(https://www.smbs.at/studium/master/training-fuehrung-coaching/)Kontakt:SMBS - University of Salzburg Business SchoolMag. Dr. Margit SkiasTel: +43 676 88 22 22 - 22E-Mail:margit.skias@smbs.atOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell