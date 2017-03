Lernen Sie BeagleBone Blue von BeagleBoard.org kennen.

Die Revolution für Open Hardware-Robotiksteuerungen.Rochester, Michigan (ots/PRNewswire) - BeagleBone® Blue ist dieerschwingliche und vollständige Robotiksteuerung, die auf denbeliebten BeagleBone® Open Hardware-Computer aufgebaut ist. DieLinux-fähige Blue ist Community-gestützt und vollständig Open Source.Leistungsstarke, flexible Netzwerkfähigkeiten sind mit einemechtzeitfähigen Linux-System und einem überzeugenden Satz vonPeripheriegeräten gekoppelt, um mobile Roboter schnell underschwinglich zu bauen. Durch Nutzung des vorkonfiguriertenWiFi-Zugriffspunkt ist es genauso einfach mit der Code-Entwicklung zubeginnen, wie eine Batterie zu verbinden und einen Webbrowser zuöffnen.Roboter.Die elektronischen Komponenten, die für eine große Vielzahl anmobilen und fliegenden Robotern benötigt werden, sind alleeingeschlossen. BeagleBone® Blue verfügt über integriertesBatteriemanagement mit Ladefunktion, PWM/PPM-Ausgänge für 6VServoantrieb oder elektronische Drehzahlregelung (Electronic SpeedControllers, ESCs), DC-Motorantriebe, Quadratur-Encodereingänge,integrierte Sensoren, einschließlich 9-Achsen-IMU und Barometer, eineVielzahl von Allzweckeingaben/-ausgaben und serielleProtokollverbinder, einschließlich CAN, 4 ADC-Eingängen, einer PCUSB-Schnittstelle, einem USB 2.0 Hostanschluss, einem Resetknopf,einer Power-Taste, zwei frei konfigurierbaren Knöpfen und elf freikonfigurierbaren LED-Anzeigen. Mit Octavo Systems' System-In-Packageals Grundlage, das einen leistungsstarken TI AM3358 Prozessor, 512 MBan DDR3-Speicher und Power-Management integriert, ist die Anpassungdes Autodesk EAGLE-basierten Designs, um alle Ihre spezifischenBedürfnisse einzuschließen, einfach und erschwinglich. BeagleBone®Blue kann jetzt zu einer Komponente Ihres Roboters werden.Schnell.BeagleBone® Blue nutzt und bezieht eine große Community erfahrenerLinux- und Robotik-Entwickler ein, wodurch integrierte Lösungen fürzahlreiche Robotikherausforderungen bereitgestellt werden. Die Basisfür die Hardware und das Software-Setup, die in Abstimmung mit demUCSD Coordinated Robotics Lab entworfen und entwickelt wurde, wurdebereits vor dieser allgemeinen öffentlichen Freigabe von HundertenStudenten genutzt. Heute werden mehrere Programmieransätzeunterstützt, einschließlich einer C API, die die integriertenSensoren und Treiber unterstützt, Mainline-Support für die ArdupilotOpen-Source Autopilot-Software für UAVs, Multirotor-Koptern undRovern und sowie eine evolutionäre Integration mit Robot OperatingSystem (ROS), was höheres Programmieren in Python odernetzwerkübergreifend ermöglicht. Zusätzlich haben Partner vollständiggrafische Programmieroptionen geschaffen, die selbst für jene, fürdie Programmieren Neuland ist, Hindernisse beseitigt. Dieleistungsstarke interaktive Linux-basierte BeagleBone® Blue ist zwarnoch keine weitere Microcontroller-Robotikplattform, aber verfügtüber einsatzbereite Testprogramme und Extra-Zyklen, die Ihnen helfen,bei Ihrem Roboter für schnelle Bewegungen zu sorgen.BeagleBone® Blue ist ab heute verfügbar. Bitte besuchen Sie fürweitere Details https://beagleboard.org/blue oder wenden Sie sich anmedia@beagleboard.org.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/476300/BeagleBone___open_hardware_controller.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/476299/BeagleBone_Logo.jpgPressekontakt:Christine Long713-234-0535Original-Content von: BeagleBoard.org Foundation, übermittelt durch news aktuell