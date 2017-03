Lernen mit Musik / Bildungsmusik von und mit EduArtists

Berlin/Hamburg (ots) - EduArtists haben es sich zum Ziel gesetzt,Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Sprache, Wissen und Kultur mitHilfe von Musik zu erleichtern. Hinter EduArtists steht einmusikalisches Konzept für mehr Freude und mehr Erfolg beim Lernen. Esist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass durch die Kopplungvon Musik und Rhythmus Informationen schneller und nachhaltiger vomGehirn gespeichert werden.Pisa-Studien, Zeugnis-/Versagensängste oder Bildungsnotstand sindmittlerweile Dauerthemen in Presse, Funk und Fernsehen. Genau dieseThemen fordern Eltern, Lehrer und nicht zuletzt mehr denn je. Genauhier setzt daher das Konzept von EduArtists an: EduArtists möchteeine sinnvolle Hilfe und Ergänzung für Eltern, Schüler sowie dieLehrenden sein, ohne dabei den erhobenen Zeigefinger in die "Wunde"zu legen, vielmehr textlich und musikalisch - cool und zeitgemäß -die wichtigen Bildungsinhalte vermitteln.Gestatten, EduArtists!https://www.youtube.com/watch?v=uJYUqyyRQUEEduArtists - Des Pudels Kern (Best of Goethe)https://www.youtube.com/watch?v=7WM1fERxUR4EduArtists - Die Zwei (Matheboxen - Das kleine 1x1)https://www.youtube.com/watch?v=5ryQlWc2bnUEduArtists - Together Song (Sprachmonster - Englisch)https://www.youtube.com/watch?v=2Cm_SMnY5OIPressekontakt:EduArtistsc/o SPLENDIDO Werbung GmbHJürgen HoppeAlteburgerstr. 7950678 Kölnhoppe@splendidowerbung.dewww.splendidowerbung.deOriginal-Content von: EduArtists, übermittelt durch news aktuell