Lernen mit den Besten - Deutschland Test 2018 von Focus-Money / Integrata Cegos Group unter den Top 3 Weiterbildungsanbietern

Stuttgart (ots) - Die Integrata Cegos Group konnte sich imDeutschland Test 2018 von Focus-Money erfolgreich in den beidenKategorien E-Learning und Berufliche Bildung unter den drei bestenUnternehmen positionieren. Der europaweit führendeWeiterbildungsdienstleister mit Sitz in Stuttgart errang auf Basisunabhängiger Kundenbewertungen Spitzenplatzierungen als "Top AnbieterInstitut für berufliche Bildung" sowie "Top Anbieter E-Learning".Auch auf internationaler Ebene zählt die Cegos Group zu den Besten,was sich in Auszeichnungen wie der Listung als Top 20 Unternehmen imweltweiten Ranking von Training Industry oder dem APAC Business Awardzeigt, der im asiatisch-pazifischen Raum vergeben wird.Im Deutschland Test untersucht Focus-Money alljährlich, welcheAnbieter aus Kundensicht am meisten leisten. Das MünchnerWirtschaftsmagazin führt diesen Test gemeinsam mit dem KölnerBeratungs- und Analysehaus Service Value durch. 2018 wurden insgesamt116 Anbieter aus acht Kategorien bewertet. Dafür wurden mehr als17.000 Kundenerfahrungen im Rahmen einer Online-Befragung erfasst undanalysiert. Mit den Auszeichnungen als "Top Anbieter Institut fürberufliche Bildung" sowie "Top Anbieter E-Learning" nimmt IntegrataSpitzenpositionen im Seminarbereich wie auch bei digitalenLernangeboten ein. Für Ingmar J. Rath, CEO der Integrata Cegos Group,eine Bestätigung: "Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.Dank unserer neuen Lernwelten, zu denen neben innovativen digitalenLernformaten auch der soziale Austausch und die persönlicheBegleitung gehören, sorgen wir für eine echte Learner Experience.Damit stärken wir die Motivation der Teilnehmer und gewährleistennachhaltige Lernerfolge."Die Integrata ist ein Unternehmen der international agierendenCegos Group, der Nummer drei der Weiterbildungsanbieter weltweit. Sowurde Cegos bereits zum dritten Mal in Folge als Top 20 "LeadershipTraining Unternehmen 2018" ausgezeichnet. Das weltweite Ranking, dasvon dem amerikanischen Unternehmen Training Industry erstellt wird,zeichnet jedes Jahr die innovativsten Anbieter von Trainingsservicesund -technologien in verschiedenen Bereichen aus. Cegos überzeugteunter anderem durch seine Vordenkerrolle bei der Entwicklunginnovativer Konzepte für Führungskräftetrainings, die globale Präsenzsowie die Vielfalt und Qualität seines Angebots.Auch im asiatisch-pazifischen Raum beeindruckte Cegos durch dasbreite Trainingsangebot, insbesondere seine ausgefeilten BlendedLearning-Konzepte, die Präsenzseminare und digitale Lernformatekombinieren. So wurde Cegos Asia Pacific Pte Ltd von Kunden anonymfür den Singapur Business Award vorgeschlagen und erhielt dieAuszeichnung "Best Corporate Training Organisation 2018". Der Preiswird alljährlich vom renommierten Wirtschaftsmagazin APAC Insidervergeben.Integrata AG - Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer derführenden europäischen Full Service-Anbieter fürQualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hinzum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub@Cegos bündeltalle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialenAustausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfenumfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca.200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisationund mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG indie Cegos Group integriert.Cegos Gruppe weltweitSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.