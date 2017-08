"Lernblitz-18-Germany", Weltwissen kostenlos, (und ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung) für Ex-Abis

Düsseldorf (ots) - Der lange Weg zum Abitur ist zeitlichfestgelegt. Danach alle Jahre wieder Prüfungen, Benotung, Berufswahl,Branchenwahl. Studium ja, Studium nein. Die Karriereleiter ruft. Auchdas braucht seine Zeit. Deine Zeit.Das Angebot: Jetzt ist es erstmals möglich, in wenigen WochenKernwissen von Wachstumsbranchen zu erlernen. Das Drumherum istentfernt, das Systemgerippe ist sichtbar. So können"Abis-made-in-Germany" unbezahlbares Wissen nach dem Abitur erhalten.Unbezahlbar deshalb, Mr. Lernblitzer hat im Laufe der Zeit mit weitüber 200 Firmenchefs, Topmanager, Naturkenner, Künstler und Erfinderharte Diskussionen geführt. "Pick up the Ball" für die Abi- undCampusgeneration 2017-2018.Damit hätten German-Abis mehr als Diplom und Gymnasium-Stoff imGepäck. Sie erhalten symbolisch ein "Goldenes Köfferchen" mitWunderlösungen. Die Abi-Campus-Berufswahl ist (hoffentlich)getroffen. Mit "Lernblitz-18" wird der gewählte Beruf umrankt mitWachstumswissen. Das ist ein sehr sicheres Gefühl. ImBewerbungsgespräch werden sie damit gewinnen: Job-Champions.Und wie wird getüfftelt? Einfach so: jugendfrische Didaktik,Denkarbeit im Dreier-Kreis, viel Spaß. Im soften Jugend-Wettbewerbwird als Energiequelle die Touristik im Mittelpunkt platziert.BeIiebt sind insbesondere Fernreisen mit "National Parks",Ur-Einwohner und Sportvielfalt. Genieße das dritte Jahrtausend.Vielleicht in Singapur, Smart City. Und wer weiss, eine zeitgemäßeWeltrettung müsste endlich mal gelingen. Oder Rette-sich-wer-kann:Leben in Neuseeland. Also: ab nach Polynesien. In 2019 finden hierdie "Pacific Games 2019" statt. PS: Dein Welt-Job-Wissen bleibt einLeben lang.Pressekontakt:E-Mail: wim-incentive@web.de, Koordination: ReijckBloemendael.ontakt>Original-Content von: WIM International, übermittelt durch news aktuell