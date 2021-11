Leopoldina fordert Impfpflicht, 2G und Offenlegung des Impfstatus`

HALLE (SAALE) (dts Nachrichtenagentur) - Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina mischt sich angesichts der anlaufenden vierten Corona-Welle in die aktuelle Debatte um mögliche Regel-Verschärfungen ein. Neben allgemein akzeptierten Forderungen spricht sich der Präsident Gerald Haug und seine Wissenschaftskollegen auch für eine Reihe von Maßnahmen aus, die derzeit hochumstritten sind. In der Arbeitsschutzverordnung bräuchte es "eine angemessene Regelung zur Offenlegung des Impfstatus", heißt es in der Stellungnahme, über die der "Spiegel" berichtet.

Bislang ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen den Arbeitgebern nicht erlaubt, die Bediensteten zu befragen, ob sie geimpft sind. Das soll sich nach Leopoldina-Meinung ändern, damit die Unternehmen den Einsatz ihrer Mitarbeiter, etwa am Fließband oder in Großraumbüros zum Schutz vor Corona-Ansteckungen besser zu planen. Die 2G-Regel, wonach nur geimpfte oder genesene Menschen Zutritt zu Veranstaltungen bekommen, solle "eine größere Geltungsreichweite" erhalten, so Haug und die Leopoldina-Forscher. Gleichzeitig wollen sie "Impfpflichten für Multiplikatoren", wie es in dem Positionspapier heißt. Dahinter verbergen sich nicht nur Menschen im Pflegedienst, über deren mangelnden Impfstatus in den vergangenen Wochen heftig diskutiert worden ist. Auch Lehrpersonal oder andere Berufsgruppen mit viel Kontakt zu anderen Menschen sollten nach Leopoldina-Auffassung verpflichtend geimpft sein. Das Virus SARS-CoV-2 werde sich "langfristig als endemisches Virus etablieren, das heißt dauerhaft in Teilen der Bevölkerung zirkulieren", erwarten die Leopoldina-Experten. Auch nach dem Abklingen der Pandemie würden sich Menschen infizieren, was zu schweren Verläufen und Todesfällen führen könnte. Deshalb fordert die Leopoldina die Erforschung und Entwicklung antiviraler Medikamente zur Behandlung einer bereits ausgebrochene Covid-Erkrankung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur