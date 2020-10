Leopoldina-Präsident für Ende des Beherbergungsverbots nach Ferien

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das umstrittene Beherbergungsverbot für Menschen ohne negativen Corona-Test aus Hotspots sollte nach Ansicht des Präsidenten der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, bald wieder abgeschafft werden.



"Das Beherbergungsverbot sollte man nach den Herbstferien wieder sein lassen", sagte er am Dienstag nach Beratungen mit dem bayerischen Kabinett in München. Jede Medizin habe auch Nebenwirkungen und hier seien diese "sehr stark". So würden etwa viele Menschen aus Berlin tagelang auf die Ergebnisse warten und könnten so nicht in den Urlaub an die Ostsee fahren. "Das sollte man überdenken."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, er sei durchaus bereit, am Mittwoch bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin darüber erneut zu diskutieren, damit habe er kein Problem./ctt/had/DP/nas