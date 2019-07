Leopold Museum: Umfassende Wien 1900-Ausstellung um Kokoschka-Beitrag erweitert

Wien (ots) - Größte museale Dauerpräsentation zeigt rund 50 Objekte zu KokoschkaEine Woche nach dem Ende der großen Kokoschka-Retrospektive präsentiert dasLeopold Museum den Künstler Oskar Kokoschka (1886-1980) nun dauerhaft im Rahmender erfolgreichen Neupräsentation Wien 1900. Aufbruch in die Moderne.Ab heute zeigt das Museum eine von Leopold Museum Direktor Hans-Peter Wipplingerkonzipierte Auswahl an Werken Kokoschkas als essentiellen Teil der von ihmkuratierten neuen Dauerpräsentation Wien 1900. Insgesamt 16 Gemälde Kokoschkassowie Arbeiten auf Papier (Zeichnungen, Radierungen, Lithographien), Plakate,Fotografien, Bücher und Dokumente geben Einblick in das Leben und Schaffen desAusnahmekünstlers. Darüber hinaus wird ein Blick auf seinen Studien- undKünstlerkollegen Rudolf Kalvach (1883-1932) geworfen, der wie Kokoschka einPlakat zur Kunstschau 1908 schuf.Die neue Kokoschka-Präsentation umfasst rund 50 Objekte und stellt damit dieweltweit größte permanente museale Kokoschka-Ausstellung dar. Sie beinhaltetneben Werken der Sammlung Leopold auch zahlreiche Dauerleihgaben. Die Exponateaus den Beständen des Leopold Museum wurden um Leihgaben aus der LeopoldPrivatsammlung, dem Wien Museum, der OeNB, der Sammlung der Wiener StädtischenVersicherung VIG und um Objekte aus Privatbesitz ergänzt.Die repräsentative Zusammenstellung befindet sich im dritten Geschoß des LeopoldMuseum, prominent eingebettet zwischen der Präsentation der Inneneinrichtungendes Wiener Werkstätte-Gründers Josef Hoffmann und des Wegbereiters der modernenArchitektur und Kokoschka-Förderers Adolf Loos sowie der Präsentation desmalerischen Schaffens des Komponisten Arnold Schönberg."Mit der neuen permanenten Kokoschka-Präsentation würdigen wir einen Künstler,dessen wechselvolle Biographie uns Licht und Schatten der Geschichte unseresLandes im 20. Jahrhundert vor Augen führt. Oskar Kokoschka polarisierte undfaszinierte gleichermaßen. Der "Homo Politicus", den autoritäre Bestrebungenseines Heimatlandes in die Emigration nach Tschechien und Frankreich trieben undden die totalitäre Gewalt der Nazis, die ihn als "Entarteten Künstler"diffamierten, zur Flucht nach England zwangen, war stets der Freiheit, demFrieden und der Idee eines geeinten Europas verpflichtet. Seine unbeirrbarekünstlerische Überzeugung und sein humanistisches Wirken machen ihn zu einer dergroßen Einzelgestalten der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte."Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold MuseumDer von Kunstkritiker Ludwig Hevesi als "Oberwildling" bezeichneteHauptvertreter des Österreichischen Expressionismus war ein zentraler Exponentder Kunst in Wien um 1900. Der radikale Neuerer galt seinen Zeitgenossen als"Enfant terrible". Die Präsentation zeigt Werke aus allen SchaffensphasenKokoschkas, darunter etliche Schlüsselwerke des Künstlers. Den Übergang vomJugendstil zum Expressionismus kennzeichnet das von Kokoschka verfasste undillustrierte Künstlerbuch Die träumenden Knaben (1907), welches er im Auftragder Wiener Werkstätte schuf. Aus der frühen expressionistischen Phase sind DieBaumwollpflückerin, das Plakat zur Kunstschau 1908, das Plakat für KokoschkasDrama Mörder, Hoffnung der Frauen (1909) mit dem berühmten "Pietà"-Motiv, dasSelbstbildnis als Schmerzensmann in der Version als Werbeplakat für die BerlinerZeitschrift Der Sturm (1910) und als Ankündigungsplakat für seinen Vortrag Vonder Natur der Gesichte beim Akademischen Verband für Literatur und Musik (1911),zu sehen.Die 1913 während seiner Liaison mit Alma Mahler geschaffene DolomitenlandschaftTre Croci und das nach dem Ende des Ersten Weltkrieges entstandeneSelbstbildnis, eine Hand ans Gesicht gelegt (1918/19) werden ebenso gezeigt, wiedie Porträts des Juristen Hermann Schwarzwald (1916) und des Komponisten ArnoldSchönberg (1924). Eine außergewöhnliche Leihgabe ist das mehr als 4 Meter breiteWandbild für Alma Mahlers Villa am Semmering, ein Hauptwerk der farbkräftigenMalerei der Dresdner Zeit ist das Selbstbildnis an der Staffelei (1922).Städtebilder, wie eine Vedute von Amsterdam (1925) oder die Ansicht derstädtischen Kinderherberge in Schloss Wilhelminenberg (1931) sind ebenso zusehen, wie die allegorische Darstellung Anschluss - Alice im Wunderland (1942),entstanden in England in den Jahren der Emigration.Rund 120.000 Kunstinteressierte besuchten im Zeitraum der Ausstellung OskarKokoschka. Expressionist, Migrant, Europäer (6. April - 8. Juli 2019) dasLeopold Museum. Unter den Protagonisten der Wiener Secession werden - meist alsTrias "Klimt - Schiele - Kokoschka" - Gustav Klimt, Egon Schiele und OskarKokoschka als herausragende Maler der Wiener Moderne genannt. Auch der Vorreiterdes Österreichischen Expressionismus Richard Gerstl zählt zu den Neueren derKunst der Wiener Moderne. In den seit Eröffnung der Wien 1900-Schau am 15. Märzdem Oeuvre Gerstls gewidmeten Räumen hält nun das Werk Kokoschkas Einzug. DieGemälde Richard Gerstls sind schon bald, ab 27. September, in derSonderausstellung Richard Gerstl. Inspiration. Vermächtnis zu sehen, der erstenSchau zum Werk des Künstlers seit rund 30 Jahren in Österreich und eine derumfassendsten bisher gezeigten Gerstl-Retrospektiven, die im Dialog mit weiterenKünstlerinnen und Künstlern gezeigt wird.Wien 1900. Aufbruch in die ModerneMeisterwerke von Klimt bis Schiele, seit 16.03.2019Meisterwerke von Kokoschka, ab 17.07.2019Richard Gerstl. Inspiration - Vermächtnis27.09.2019 - 20.01.2020Eröffnung: 26.09.2019, 19 UhrPressekonferenz: 26.09.2019, 9.30 Uhr