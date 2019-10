Leopold Museum-Privatstiftung bestätigt Hans-Peter Wipplinger erneut als museologischen Direktor

Wien (ots) - Kulturmanager Moritz Stipsicz wird neuer kaufmännischer DirektorDer Vorstand der Leopold Museum-Privatstiftung - Vorstandsvorsitzender JosefOstermayer, Elisabeth Leopold, Agnes Husslein-Arco, Carl Aigner und Werner Muhm- hat einstimmig Hans-Peter Wipplinger für weitere fünf Jahre bis 2025 alsmuseologischen Direktor bestätigt. Für den Vorstandsvorsitzenden JosefOstermayer eröffnet die Entscheidung für Wipplinger die Möglichkeit derFortsetzung des höchst erfolgreichen Weges der vergangenen Jahre."Unter der Ägide von Hans-Peter Wipplinger konnte das Leopold Museum dieBesucherfrequenz kontinuierlich steigern und 2018 sogar mehr als eine halbeMillion BesucherInnen verzeichnen. Das abwechslungsreiche Ausstellungsprogrammfolgt einem Mehrsäulenprinzip, bestehend aus Projekten zur Klassischen Moderne,zur Gegenwartskunst und zur Kunst des 19. Jahrhunderts. Großes Augenmerk wirdauf Forschung und Publikationen zu Egon Schiele und zum Themenkomplex Wien 1900gelegt. Durch die Präsentation herausragender Sammlungen und Kooperationen mitFestivals wie dem ImPulsTanz Vienna International Dance Festival und durch dieGründung der neuen Fördervereine Circle of Patrons und Salon Leopold konntenvöllig neue Zielgruppen angesprochen werden."Josef Ostermayer, VorstandsvorsitzenderMoritz Stipsicz folgt im Sommer 2020 der kaufmännischen Direktorin GabrieleLanger, die diese Funktion seit August 2015 ausübt und sich künftig neuorientieren will."Mit Moritz Stipsicz konnten wir als Vorstand einstimmig einenWirtschaftsfachmann mit großer Kompetenz in kulturellen Belangen für das LeopoldMuseum gewinnen. Stipsicz vereint die Leidenschaft für die Kunst mit fundiertemwirtschaftlichen Knowhow, basierend auf internationaler Erfahrung undinnovativem Gestaltungs- und Organisationstalent" , so Josef Ostermayer.Hans-Peter Wipplinger (geb. 1968 in Schärding) ist seit Oktober 2015 Direktordes Leopold Museum. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft,Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien arbeitete eru. a. am OK Centrum für Gegenwartskunst in Linz, am New Museum of ContemporaryArt in New York und bei der Viennale - Vienna International Film Festival. Von2003 bis 2007 war er Direktor des Museums Moderner Kunst Wörlen in Passau undvon 2009 bis 2015 Direktor der Kunsthalle Krems.Wipplinger kuratierte zahlreiche Themenausstellungen, monografische Werkschauenzur klassischen Moderne, Dialogausstellungen, Themenausstellungen und Projektezur Gegenwartskunst, darunter die Neupräsentation Wien 1900, Ausstellungen zuFerdinand Hodler, Gustav Klimt, Wilhelm Lehmbruck, Paula Modersohn-Becker,Francis Picabia, Egon Schiele, Richard Gerstl, Yoko Ono, Martha Jungwirth, KikiKogelnik, Sarah Lucas, Pipilotti Rist, Jürgen Klauke, Zoran Musi?, DanielSpoerri, Franz West, Carl Spitzweg/Erwin Wurm u.v.m. Hans-Peter Wipplinger istHerausgeber und Autor zahlreicher einschlägiger Publikationen, Kataloge undEssays.Moritz Stipsicz (geb. 1975 in Wien) studierte 1994 bis 1996 an derWirtschaftsuniversität Wien Handelswissenschaften und 1996 bis 1998 an der ESSEC(École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales) in Paris, die er miteinem Master's of Science in Management abschloss. Als Analyst arbeitete er 1998bis 2000 bei dem Investmentbanking Unternehmen Morgan Stanley in London, 2002bis 2005 als Head of Corporate Development und Mitglied des Management Committeedes Baustoffkonzerns Wienerberger. 2006 bis 2011 organisierte und realisierte erals Galerist und Geschäftsführender Gesellschafter von MOMENTUM Galerie fürzeitgenössische Fotografie mehr als 40 Ausstellungen und publizierte 150Editionen österreichischer KünstlerInnen. Für die Thyssen-Bornemisza ArtContemporary Privatstiftung TBA21 war er von 2009 bis 2012 Direktor Pavilions &Administrativer Leiter. Moritz Stipsicz hält regelmäßig Vorträge undveröffentlichte zahlreiche Katalogtexte.Stipsicz ist seit 2013 Sammlungsberater von INSIGHTS - Wienerberger ContemporaryPhotography Collection, wo er den Aufbau der Unternehmenssammlung ebensoverantwortet wie die Produktion von Auftragsarbeiten. Im selben Jahr begann erals museologischer Berater mit der Konzeption und Umsetzung der Neuausrichtungder Sammlungen der Medizinischen Universität Wien im Josephinum, von derEntwicklung und Verbesserung des Markenauftritts über die Renovierung derAusstellungsräume bis zur Finanzierung der Projekte.Seit 2014 leitet Stipsics die Restaurierung und Verbesserung der touristischenInfrastruktur der Karlskirche in Wien und initiierte das KunstprojektKarlskirche Contemporary Arts. Zudem ist er Vorstand der 2014 von ihm und JasperSharp gegründeten Organisation Phileas - A Fund for Contemporary Art, einerunabhängigen philanthropischen Vereinigung mit dem Ziel einer stärkereninternationalen Positionierung zeitgenössischer Kunst in Österreich durchFundraising und Koproduktion von Projekten österreichischer KünstlerInnen beiBiennalen und vergleichbaren internationalen Auftritten.