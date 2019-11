Leopold Mozart wird 300! / Augsburg feiert mit Christian Tetzlaff und Uraufführung von Moritz Eggert (FOTO)

Augsburg (ots) -Es ist der krönende Abschluss des Leopold-Mozart-Jubiläumsjahres in Augsburg: Am14. November gratuliert die Deutsche Mozartstadt ihrem Jubilar mit einem höchstungewöhnlichen Konzert. Tragende Rollen spielen ein Alphorn, 40Spielzeuginstrumente sowie einer der bedeutendsten Geiger unserer Zeit.Im Zentrum des Festkonzerts steht selbstverständlich Leopold Mozart: Seine"Sinfonia pastorale" für Alphorn und Orchester beleuchtet wesentlicheEigenschaften des Jubilars, von welchen nicht nur seine Kompositionen zeugen:Erfindungsreichtum und Entdeckergeist. Diese Haltung wird von Moritz Eggerts"Silly Symphony" aufgegriffen, einem eigens zum Geburtstag geschriebenenAuftragswerk für großes Orchester und drei Solisten, die über 40Spielzeuginstrumente zu bedienen haben. Die absurde Instrumentierung bedeutetaber keineswegs, dass diese Musik ein Kinderspiel ist: "Die Solistenparts sindsehr anspruchsvoll" sagt Eggert, der am 14. November selbst mit auf der Bühnestehen wird.Mit Christian Tetzlaff gratuliert einer der weltweit gefragtesten undanspruchsvollsten Geiger unserer Zeit gemeinsam mit den AugsburgerPhilharmonikern dem Verfasser der "Gründlichen Violinschule" zum Geburtstag. AlsVerbeugung vor der hohen Kunst des Geigenspiels bringt Tetzlaff das extremvirtuose zweite Violinkonzert von Joseph Joachim zur Aufführung. Joachim warwohl der beste Geiger des späten 19. Jahrhunderts, er inspirierte Brahms undBruch zu ihren Violinkonzerten und brachte sie zur Uraufführung. Und erverfasste die berühmteste Violinschule nach jener Leopold Mozarts. So schließtsich durch das Programm des Festkonzerts der Kreis zu Leopold Mozart alsUniversalgenie: Weit mehr als durch seine Musik prägte er durch seinenumfassenden Bildungsanspruch die Kulturgeschichte Europas.14. November 2019, 19.30 Uhr // Kongress am ParkLeopold Mozart (1719 - 1787): Sinfonia Pastorale G-Dur für Alphornund Orchester LMV VII:G3Moritz Eggert (*1965): Silly Symphony - Uraufführung desAuftragswerks anlässlich »300 Jahre Leopold Mozart«Joseph Joachim (1831 - 1907): Violinkonzert Nr. 2 op. 11Christian Tetzlaff, ViolineCarlo Torlontano, AlphornMoritz Eggert, Johannes Gutfleisch, Iris Lichtinger,SpielzeuginstrumenteAugsburger PhilharmonikerDomonkos Héja, DirigentKarten zu 15,-/30,-/40,- EUR auf www.mozartstadt.dePressekontakt:Angelika ManMozartbüro im Kulturamt // PresseBahnhofstr. 18 1/3 a86150 Augsburgpresse@mozartstadt.de+49 - (0)8207 - 95 83 203+49 - (0)151 - 58 16 9494Original-Content von: Mozartstadt Augsburg, übermittelt durch news aktuell