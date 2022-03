Leonteq Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Am 17.03.2022, 00:57 Uhr notiert die Aktie Leonteq an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 63.3 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Leonteq auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Leonteq aktuell 5, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,04 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Leonteq bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Leonteq beträgt das aktuelle KGV 7,07. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 41,03. Leonteq ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Leonteq beläuft sich mittlerweile auf 61,64 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 63,3 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,69 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 66,13 CHF. Somit ist die Aktie mit -4,28 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".