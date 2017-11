Leoniden gewinnen den New Music Award 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -Die Band Leoniden aus Kiel und Saarbrücken hat am Freitagabend(10.11.17) den New Music Award 2017 gewonnen. Sie setzte sich beimFinale gegen acht weitere junge Talente aus ganz Deutschland durch.Ihr filigraner Indie-Rock überzeugte die Fachjury und das Publikum."Wir können es nicht fassen. Wir versuchen einfach, eine guteLive-Band zu sein und gute Musik zu machen - auf der Bühne für dieMenschen vor der Bühne", sagten Leoniden direkt nach derPreisübergabe.Die fünf Musiker gewinnen den zehnten New Music Award der jungenARD-Radioprogramme - mittlerweile einen der wichtigsten Preise fürjunge Musikerinnen und Musiker in Deutschland. Platz zwei ging anBausa aus Bietigheim und Woman aus Köln, Platz drei an Milliarden.Die Jury: "Die Live-Show von Leoniden hat uns sehr beeindruckt.Jeder Einzelne in der Band sprüht vor Leidenschaft. Ihre natürlicheLebensfreude haben sie aufs Publikum übertragen, hier wurde richtiggefeiert. Am Ende war das Publikumsvoting das Zünglein an der Waage."Zur Jury gehörten Kaas & Tua von der Band "Die Orsons", AnneHaffmans ("Preis für Popkultur"), Matze Zähler (Bremen NEXT/RadioBremen), Andreas Zagelow (Sputnik/MDR) und Andy Barsekow (Puls/BR).Über 700 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Verleihung in denBlack Box Music Probehallen live erlebt. Sissy Metzschke, Moderatorinbei MDR Sputnik, und Chris Guse von Fritz vom rbb moderierten dieVeranstaltung. Im Finale standen auch Alice Merton aus Frankfurt amMain, Deefy aus Leipzig, Jomo aus Hamburg, Lilly Among Clouds ausWürzburg und 219 Click aus Bremen. Alle Auftritte sind ab Montag, 13.November, auf newmusicaward.de zu sehen.Der New Music Award ist eine Gemeinschaftsproduktion von BremenNEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDRSPUTNIK, N-JOY (NDR), PULS (BR), UNSERDING (SR) sowie YOU FM (hr). Indiesem Jahr wurde er zum zehnten Mal verliehen und von Fritz vom rbbfederführend realisiert.Die Gewinner des New Music Award in den vergangenen Jahren warenKraftklub, Exclusive, Bonaparte, Tonbandgerät, Antilopen Gang,Captain Capa, OK Kid, Lary (ehemals Jona:S) sowie Kytes.Weitere Informationen gibt es unter newmusicaward.de, unterrbb-online.de/presse sowie auf den Webseiten der beteiligtenRadioprogramme.Pressekontakt:rbb Presse & InformationStefanie TannertTel 030 / 97 99 3 - 12 110stefanie.tannert@rbb-online.deAktuelle Pressefotos ab Samstagvormittag unter ard-foto.de undnewmusicaward.de.Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/unternehmen/2017/11/gewinner-des-new-music-award-2017.htmlOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell