Leoni will sich 200 Millionen Euro beschaffen - Aktie rauscht kurzzeitig ab

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Leoni will sich frisches Geld beschaffen.



Der SDax-Konzern wolle seine "verfügbare Liquidität zur Absicherung der Durchfinanzierung" erhöhen, teilte Leoni am Dienstag in Nürnberg mit.

Der Aktienkurs sackte zwischenzeitlich um 7,5 Prozent ab, lag zuletzt aber nur noch 0,76 Prozent unter dem Vortagesschlusskurs./fba/stw