Leoni: Das sagen die Experten!

Liebe Leser,

in der letzten Woche stockte den Anlegern von Leoni sicher der Atem. Hat sich doch Ethan Kauder angeschaut, was die Analysten nach Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen des Automobilzulieferers Leoni im Februar zu der Aktie sagen. Acht neue Aktienanalysen gab es:

Kepler Chevreux! Thomas Besson hat sein Kursziel fast bei der Hälfte des Preises, der für die Leoni-Aktie aktuell aufgerufen wird, festgelegt. Das kommt daher, dass er zusätzlich noch die Zulassungszahlen der europäischen Autohersteller in seine Betrachtung mit einbezogen hat. Die Papiere jener Unternehmen seien eindeutig gegenüber denen der Zulieferer zu bevorzugen.

Commerzbank! Auch Sascha Gommel hält die Leoni-Aktie für überbewertet, allerdings nicht ganz so stark wie Besson.

Warburg Research! Aufwärtspotenzial sieht Marc-Rene Tonn, denn die vorgelegten Kennziffern hätten seine positive Einschätzung bestätigt.

DZ Bank! Michael Punzet zeigt sich überrascht vom guten operativen Ergebnis des Zulieferers und sieht Leoni auch für die kommenden Jahre auf einem guten Weg.

Ethan Kauder hat die neuen Analystenempfehlungen im Überblick zusammengefasst:(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Warburg Research: „Buy“ – 47,00 Euro (+22 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 44,00 Euro (+15 %)

NordLB: „Kaufen“ – 41,00 Euro (+6 %)

Independent Research: „Halten“ – 40,00 Euro (+4%)

Equinet: „Neutral“ – 40,00 Euro (+4 %)

Commerzbank: „Halten“ – 34,00 Euro (-12 %)

JPMorgan: „Neutral“ – 31,00 Euro (-19 %)

Kepler Cheuvreux: „Reduce“ – 21,00 Euro (-46 %)

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.