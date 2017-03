Leoni: Wie weit trägt die Rally jetzt?

Lieber Leser,

was für eine Woche für die Leoni-Aktie! Mit einem Wochenplus von 15 Prozent steigt der MDAX-Wert und führende deutsche Hersteller von Drähten, Kabel und Bordnetz-Systemen so stark wie seit Jahren nicht mehr. 2016 als Katastrophenjahr, in dem der Gewinn stark unter die Räder geraten war, ist endgültig abgehakt.

Vorstandschef Dieter Belle hat angekündigt, das Nürnberger Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Der Umsatz soll in diesem Jahr ca. 5 Prozent auf etwa 4,6 Milliarden Euro zulegen. Davon sollen laut Plan dann annähernd 180 bis 200 Millionen Euro an Gewinn hängenbleiben. Begründet werden diese Planzahlen mit der anhaltenden Digitalisierung und der immer stärker und wichtiger werdenden Elektromobilität.

Für die vergleichsweise behäbige Kabelindustrie sind das ganz gute Kennzahlen. Investoren und Aktionäre sind zumindest überzeugt und pushen die Aktie auf 47 EUR und zugleich den höchsten Stand seit Oktober 2015. Mit Blick auf den langfristigen Chart, hängt Leoni jetzt aber am oberen Ende einer markanten Widerstandslinie. Erst wenn es der Aktie gelingt, diese mit ca. 48 EUR zu überwinden, könnte Leoni tatsächlich direkt weiter in Richtung der bisherigen Rekordhochs über 63 EUR steigen.

Einziger Wehmutstropfen bzw. Spaßbremsen-Argument: Der RSI-Indikator, der auf Wochenebene bereits bei fast 77 steht und damit nur knapp unter den damaligen Niveaus, als der Wert über 60 EUR notierte. Ein Neueinstieg wäre also auf dem aktuellen Niveau recht heikel. Das Rückschlagspotenzial könnte fast höher als der mögliche Kursgewinn sein. Anleger sollten also gut abwägen, ob sie sich noch an der Rally beteiligen möchten.

Ein Beitrag von Christian Lehbau.